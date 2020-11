Susana Giménez: En este espantoso año, era lo último que nos faltaba

Susana Giménez fue una de las tantas famosas que, conmocionada por la muerte de Diego Maradona, acudió a su cuenta de Instagram para despedir al ídolo. Con unas sentidas palabras, la conductora expresó su dolor por la noticia.

“El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año, era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz”, escribió en su perfil en la red social y acompañó la publicación con una foto donde se la ve junto a Maradona en una de las visitas que hizo a su programa.

Semanas atrás, cuando el exjugador de fútbol debió ser operado por un hematoma subdural en la cabeza, la diva también le había manifestado en Instagram su apoyo y le deseó una pronta recuperación.

Susana y el ídolo del fútbol supieron ser grandes amigos. Sin embargo en los últimos años tenían una relación distante luego de que ella invitara a su programa a su exesposa Claudia Villafañe y a otra de sus exparejas: Verónica Ojeda.

En 2013, Maradona llevó a la Justicia a la conductora con una denuncia penal por el delito de desobediencia, luego de que Gimenez hablara en su programa sobre Dieguito Fernando -hijo que tuvo con Ojeda- pese a que había sido advertida por una medida que se le prohibía “mostrar, nombrar y describir” dato alguno relacionado con el nene.

Susana visitó a Diego en su programa, "La noche del Diez".Por: Reuter

En una entrevista en 2017 con el diario Crónica, la figura de Telefe se refirió a la relación tensa que mantenía con el exdeportista a causa de los enojos del 'Diez', e hizo alusión a las adicciones: “Maradona ha cambiado una enormidad. Éramos muy amigos con Diego, él está muy cambiado y todos sabemos por qué. Esto no tiene recuperación. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra”, indicó en ese momento.