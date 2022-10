Tamara Báez apuntó otra vez contra Wanda Nara y L-Gante: "Lo busca desde que estábamos juntos"

En un momento de alta exposición mediática y sin límite aparente, L-Gante acumula varios frentes de batalla. El más importante lo sostiene con su expareja Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. El cantante y la influencer se separaron en malos términos y ahora están en medio de una batalla judicial y la joven denunció al artista por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento.

Pero mientras se consumaba la separación, empezaron a trascender los rumores de un supuesto romance entre Elián Ángel Valenzuela, el nombre del referente de la cumbia 420, y Wanda Nara, recientemente separada de Mauro Icardi. Ambos iniciaron un coqueteo mediático, entre corazones y reacciones 2.0 que se intensificó en los últimos días cuando compartieron una producción de fotos para la línea deportiva de la empresaria.

Pero la cosa no quedó allí. El cantante visitó a la rubia en un vivo de Instagram lleno de indirectas y juegos de seducción y Tamara denunció que los dos irrumpieron en su casa del country cuando ella no estaba para llevarse algunas pertenencias. Y mientras se especula con que L-Gante confirmará la relación durante su visita a lo de Mirtha Legrand, Tamara echó más leña al fuego con una fuerte revelación.

Todo ocurrió en Argenzuela (C5N), donde dialogaron con ella y su abogado Juan Pablo Merlo. Ante la consulta del conductor Jorge Rial sobre si la separación era definitiva, no dudó en responder afirmativamente. “Yo no quiero saber más nada. Estuve esperando un año para tener una familia unida como lo planeamos y ya está. El duelo lo pasé durante la relación”, replicó de manera tajante.

Durante la entrevista, Tamara negó que los problemas en la relación se hayan originado a partir del nacimiento de Jamaica, hace poco más de un año. “Cuando nació la bebé estábamos bien, pero después cambiaron las cosas. Aparecieron videos y eso me hacía muy mal. El lo negaba, volvíamos, hasta que dije basta”, afirmó.

En cambio, coincidió con la consulta de Damián Rojo sobre aquellos que comparaban la actitud de Wanda con ella con la que había tenido la China Suárez con la rubia que derivó en su separación de Icardi. “Sé que lo busca desde que estábamos juntos, porque él mismo me mostraba 'me reaccionó esto, me reaccionó otro'”, aseguró la influencer. Pero eso no fue todo. “Me decía 'la vi en persona y no es lo que parece'. Entonces yo no dudaba ni un poco”, señaló, dando a entender que su entonces pareja no se mostraba interesado en Wanda.

Mientras tanto, la empresaria viajó de sorpresa a Punta del Este en compañía de su hermana Zaira y su estilita y mano derecha Kennys Palacios y una amiga. La mediática terminó de grabar ¿Quién es la Máscara?, el programa conducido por Natalia Oreiro que este jueves se despide de la pantalla de Telefe. Pero, en lugar de partir con destino a Estambul, dónde la esperan sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con el actual jugador del Galatasaray de Turquía, sorprendió a sus seguidores con su destino en las playas del país vecino.

Mientras tanto, hay mucha expectativa en relación a lo que se verá en la edición de este sábado de La Noche de Mirtha, por ElTrece. Es que uno de los invitados al programa que se grabó en la tarde del viernes fue ni más ni menos que L-Gante, quien casualmente llegó a los estudios de Martínez manejando un vehículo propiedad de Nara. Y, según trascendió, en su charla con Mirtha Legrand habría confirmado de alguna manera su relación íntima con la ex de Icardi.