Tamara Báez aseguró que L- Gante en una pelea "amenazó con dispararse"

El conflicto entre Tamara Báez y L-Gante escala cada día. Luego de denunciar que el músico entró al country en el que convivían y se llevó muchas de sus pertenencias, la influencer habló por primera vez con un programa de televisión y aseguró que vivió un calvario con su ex. “Fueron reiteradas las agresiones que sufrí. (...) En una pelea amenazó con dispararse con un arma si no hacía lo que me pedía”, reveló en diálogo con A la tarde (América).

El programa que eligió para romper el silencio fue A la Tarde (América) y profundizó en todos los temas que la tienen como protagonistas. Al comienzo de la charla, la mamá de Jamaica aseguró que tiene pruebas de que el referente de la cumbia 420 fue quien ingresó a su casa y se llevó objetos de valor -desde un auto que le había regalado a varios pares de zapatillas-: “Tengo un localizador y puedo ver quién ingresó al country: entró con Wanda Nara, Kennys (Palacios), la mamá de él”.

Además, Báez remarcó que tiene pruebas de que su ex tiene un affaire con la integrante de Quién es la máscara (Telefe). “(A Wanda) ahora le diría mucha suerte y gracias por sacármelo de encima. Igual él sigue molestándome, no me deja estar con otras personas y viene a sacarme mis cosas”, relató.

Tamara Báez se vengó de Wanda Nara y contactó a Mauro Icardi: “No puedo contar mucho”

Durante su diálogo con Karina Mazzocco y todo su equipo, Tamara Báez reveló que había hablado con Mauro Icardi después de que una de las panelistas del ciclo le consultó si lo conocía. “¿Y qué charlaron? ¿Qué charlan los ex cuando se juntan?”, indagó la periodista. “De eso no puedo contar mucho”, respondió la entrevistada claramente incómoda por la pregunta.

Por supuesto, los presentes quisieron saber más información sobre la conversación que mantuvieron, pero tras la negativa de la entrevistada por revelar más datos, terminó interviniendo su abogado. “No quiere responder. Estamos yendo a hacer la denuncia en este momento”, comentó el letrado.

“¿Te tiró onda Icardi?”, insistió la conductora del programa. “Después hablamos”, aseguró 'Tami' antes de cortar la comunicación telefónica. “Nos hizo la gran Elián, tiró la bomba y se fue”, concluyó Mazzocco entre risas.

La palabra de Wanda Nara tras ser acusada de ingresar al country con L-Gante

Después de que el abogado de Tamara asegurara que Wanda ingresó al country donde vive Tamara, la empresaria le envió un audio a Maite Peñoñori en el que hizo su descargo. Enojada, la mediática negó los trascendidos, mostró pruebas y advirtió que tomaría cartas en el asunto.

“No sé cómo se les puede ocurrir una cosa así. Evidentemente al que se le ocurre es porque está dentro de su ser hacerlo. Lo único que puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde, me crucé a Lizy en la grabación -para decirte a alguien pueda conocer y te lo pueda chequear-, te mandé el chat con la productora del canal, las fotos donde estuve en el horario que estuve, Fui a un centro de estética que está en el otro lado del mundo”, explicó.

A modo de cierre, señaló: “Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una cosa así. Y tampoco está bueno que me involucren”.