Tamara Báez expuso que L-Gante no pudo cumplir con el régimen de visitas de su hija

Tamara Báez interactuó con su más de un millón de seguidores de Instagram antes de irse a bailar y contó un dato de L-Gante que nadie se esperaba. Primero reconoció que no hay chance de una reconciliación, y luego expuso que el músico no pudo cumplir con el régimen de visitas que habían planificado.

Semanas atrás, la influencer le planteó que estuviera con la nena tres veces a la semana. Sin embargo, ahora él le dijo que no puede tantas veces. “Está buenísimo ser padre dos veces por semana solamente. La verdad es que ya no me importa”, disparó visiblemente desilusionada.

Por el momento, el cantante -que le impidió mostrar a Jamaica en las redes- no salió a defenderse, pero sus fans están convencidos de que solo se trata de algo temporal por la gran cantidad de shows y viajes que tiene pactados en esta época del año. Tamara Báez y L-Gante fueron pareja durante varios años.

L-Gante se enojó con el nuevo novio de Tamara Báez por llevar un arma a la casa de su hija

Días atrás, Despre -el nuevo novio de Tamara Báez- fue detenido por intentar ingresar a un boliche con un arma de guerra. Esto generó mucha preocupación en L-Gante, que lo cuestionó por sacarse fotos con la pistola en la casa donde vive la joven con su hija.

Ante la acusación, la abogada de Despre aclaró que su defendido sintió la necesidad de protegerse por las reiteradas amenazas del círculo íntimo del músico de cumbia 420. “Tuvo miedo por su vida y por la de Tamara tras recibir una amenaza por parte de alguien cercano a L-Gante”, explicó Fernanda Herrera en A la tarde (América). L-Gante estalló al ver una foto de Despre con un amigo armado en la casa de Tamara. (Foto: Captura Instagram /gossipeame)

A raíz de esto, Karina Mazzocco le consultó a Elián Valenzuela cómo había tomado la nueva relación de su expareja con el artista. “Yo siempre la mejor”, aseguró. En la misma línea, Alejandro Cipolla, su abogado, señaló que ellos tienen certificada la conversación del 17 de octubre en la que Elián le brindó todo su apoyo.

Por qué demoraron a Despre, el novio de Tamara Báez

El martes por la madrugada, el joven había querido ingresar a un boliche de Don Torcuato con una pistola semi automática marca Bersa calibre 9mm serie L9917B con cargador y 17 municiones. Por esta situación, lo demoraron.