Tartu disparó contra Susana Giménez: "Los pobres la hicieron rica"

Augusto Tartu Tartúfoli disparó contra Susana Giménez luego de que la diva de los teléfonos dijera que no volverá a Argentina, su país natal, hasta que las cosas cambien porque ella no quiere vivir en "Argenzuela".

Radicada en la República Oriental del Uruguay, Susana Giménez dialogó con Jonatan Viale para "Pan y Circo", su ciclo en Radio Rivadavia, y refiriéndose al complejo panorama actual que enfrenta nuestro país, la diva de los teléfonos aseguró que no volvería a Argentina hasta que las cosas cambien. "Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela", lanzó, causando con sus declaraciones la furia de muchos ciudadanos, varios de los cuales se expresaron en las redes.

Uno de ellos fue el periodista Augusto Tartúfoli, quien le respondió a la aún figura de Telefe con un extenso hilo a través de su cuenta en Twitter. "Susana diciendo que lo mejor es mandar a trabajar a los hijos a los 18 años pero... Debe ser a los hijos de otros porque bueno, Mecha, en fin..", comenzó diciendo Tartu mencionando a Mercedes Sarrabayrouse, la única hija de Susana.

Y continuó: "Susana diciendo que hay mucha inseguridad, que le da mucho miedo por la gente que la asaltan cuando entra con el auto a su casa te da idea de la burbuja en la que vive. No todos tienen auto, no todos tienen casa y menos casa con garage. Susana cree que todo es Barrio Parque", señaló el periodista.

Por qué Susana Giménez se fue a vivir a Uruguay

"La real realidad de por qué Susana se fue a Uruguay es que su peor pesadilla es la que esta pasando en Capital... Que las prepagas tengan sus camas de terapia ocupadas y tener que ser internada en un hospital público. Se lo decía a sus amigas por WhatsApp. Terror a la mala hotelería en salud", sostuvo Tartu.

El ex panelista de Intrusos (América) y Confrontados (El Nueve) manifestó: "Susana diciendo que no quiere volver a una Argentina empobrecida como Venezuela es bien despectivo con la gente que la hizo millonaria. Su recién hizo la guita grande con los pobres llamando al 0600 por 3 dólares, que era un afano, a ver si ganaban un palo verde. Los pobres la hicieron rica", sentenció el periodista.

Cerrando su descargo, Tartu recordó la fuente de ingresos de Susana, cuándo y cómo forjó su excelente pasar económico. "Lo loco es que Susana vivía bien pero la guita grande la empieza a ganar casi a sus 50 años con el 1a1 en Telefe y el 0600 a 3 usd por llamado. Apenas 5 años antes se había comprado un Mercedes trucho. Por eso da pena que hable de Argenzuela y le da la espalda a un país empobrecido", concluyó categórico Augusto Tartúfoli.

