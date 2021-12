Una moza cordobesa sorprendió a Abel Pintos cantándole "Tanto amor"

Abel Pintos está más que acostumbrado a recibir el cariño de la gente en cada gira por el país. Predispuesto a entregarles a sus seguidores un momento inolvidable, siempre se presta para una foto o firma algún autógrafo. Sin embargo, este fin de semana, el regalo de una fan cordobesa hizo que no supiera cómo reaccionar durante varios segundos. ¿Qué pasó? Ella le dedicó una versión a capella de su hit “Tanto amor”.

El hecho ocurrió en el hall de entrada del Hotel Ikera, donde el cantante se hospedó para presentarse en la Fiesta Nacional del Maní. Allí fue sorprendido por Agostina Cabrera, una moza que empezó a cantar cuando vio a su ídolo bajar por las escaleras. Tan buena fue la performance de la joven, que el autor del tema comenzó a aplaudirla. Luego, todos los presentes se sumaron a la ovación.

En diálogo con Telefe Córdoba, Agostina, de 19 años, explicó cómo decidió sorprender a Abel Pintos. “Soy re fan de él. Quería saludarlo, pero tampoco quería molestarlo porque sé que estaba concentrado en el show. Y, entre la gente que venía y le pedía sacarse fotos, yo no lo quería abombar”, relató.

A pesar de que se moría de ganas de conocer al artista, ella ya tenía la decisión tomada de no interrumpirlo durante su estadía. Sin embargo, motivada por sus compañeros de trabajo, cambió de opinión. “Quería mostrarle como cantaba y mis compañeros me decían: 'Te animás a cantar al frente nuestro, ¿y no te vas a animar a cantarle a él?'. Ahí dije 'es una buena posibilidad'”, indicó.

Una vez que cobró valor, no tardó en definir cuál sería su repertorio: “Uno de los temas que más me gusta es 'Tanto Amor', me gusta como se expresa en el video y en los shows”.

“Lo más lindo que me pasó fue que él me aplaudiera”, reconoció la cordobesa. Sin embargo, su interacción con Abel no se limitó a esa situación que quedó registrada en un video que viralizó.

“En el momento en el que se corta el video, él se acerca, da unos pasos, yo le decía 'gracias, gracias, gracias'. No le pedí foto ni abrazos, lo respeté”, expuso. Para cerrar, Agos admitió que sueña con subirse a un escenario con el bahiense: “Me gustaría cantar con él, aunque sea un pedacito de canción”.