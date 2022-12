Wanda e Icardi desayunaron juntos con sus hijas tras la sorpresiva llegada del futbolista al país

Tras el intento de una reconciliación que resultó fallida en un viaje que realizaron a las Islas Maldivas, Mauro Icardi arribó este sábado por la mañana a la Argentina para reconquistar una vez más a Wanda Nara. El jugador del Galatasaray llegó acompañado de sus pequeñas Francesca e Isabella, que vino con uno de sus perros; y además trajo al país a Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López.

No obstante, según insisten en el núcleo más cercano a Nara, ella no tiene ninguna intención de retomar el matrimonio. Sin embargo, el próximo 9 de diciembre la empresaria estará cumpliendo 36 años y muchos especulan que Icardi y los niños se quedarán en el país, al menos, hasta esa fecha. De hecho, este domingo ambos compartieron un desayuno bien temprano y ambos compartieron las postales en sus respectivas redes sociales.

En las imágenes, se pueden ver solo a sus dos hijas Francesca e Isabella disfrutando de la mañana de mucho sol y altas temperaturas que azotan en la Ciudad. Sin embargo, ninguno de ellos dos se mostró, pero la postal fue publicada por ambos dando a entender que se encuentran juntos en una posible etapa de un nuevo acercamiento.

El desayuno de Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella (Foto: IG/WandaNara)

Después de muchos meses de idas y vueltas, y cuando ya nada hacía pensar en una reconciliación, la pareja sorprendió con un idílico viaje a las Islas Maldivas en donde se especulaba con una especie de luna de miel para finalmente dejar atrás la crisis matrimonial que atravesaban.

Isabella Icardi llegó a la Argentina junto a su papá Mauro (Foto: IG/WandaNara)

Sin embargo, esto no fue así. Hace unos días, la que anticipó algo fue su abogada Ana Rosenfeld, rerpresentante legal de Wanda, quien en uno de sus posteos a través de Instagram sobre una foto de ella en ese paradisíaco lugar escribió: “Recuerdo de mi hermoso viaje a Maldivas. Cuando hay amor es tu “paraiso”… pero no se confundan Maldivas no es el “paraíso” que salve un matrimonio... mejor cambia tu destino”.

Después de ese enigmático pero contundente mensaje de su abogada, Wanda volvió al país a cumplir con algunos compromisos publicitarios y laborales. También se dijo que podría entrar a la casa de Gran Hermano (Telefe), pero ella lo desmintió a través de sus redes sociales. “Me encantaría pero estoy con muchísimo trabajo”, le respondió a uno de sus seguidores.

“¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntaron después. Y la mediática disparó con una declaración que dejó asombrados a todos: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”. Con un emoji de carita triste, Wanda dio por terminado el ciclo de preguntas que a veces le hacen sus seguidores.

Las postales publicadas por Mauro Icardi este domingo por la mañana (Foto IG/MauroIcardi)

Las postales publicadas por Mauro Icardi este domingo por la mañana (Foto IG/MauroIcardi)

Antes de que Wanda admita que no está reconciliada con el jugador del Galatasaray, desde su círculo íntimo ya habían deslizado que Icardi mentía y Yanina Latorre hasta se animó a decir que ella está enamorada de L-Gante, que le escribió una canción y con quien se rumoreó algo más que una amistad en su paso de Wanda por Buenos Aires hace unas semanas atrás. Y agregó: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”. Por último, el conductor cerró: “Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso”.

Por otra parte, el conductor Ángel de Brito sumó información respecto a la situación sentimental de Wanda: “La reconciliación no funcionó”. A lo que Pía Shaw añadió: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.