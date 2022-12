Wanda Nara se cruzó con la mamá de Leo Messi en Doha y no dudó en abrazarla: "Fue por todos nosotros"

Mientras celebraba el cumpleaños de Constantino en Qatar, Wanda Nara se cruzó con Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi y no dejó pasar la oportunidad de sacarse una foto con ella. Por supuesto, la empresaria compartió la postal en sus redes sociales y reveló lo que le dijo a la mamá del capitán de la Selección argentina de fútbol.

“Hermosa cena en Doha, les prometo que el abrazo con ella fue tan fuerte que fue por todos nosotros. Te quiero, Celia”, escribió Wanda acompañando la imagen del encuentro. Al parecer, ambas estuvieron en el mismo restaurante en la cena previa a la final de la Copa del Mundo que se disputará mañana entre Argentina y Francia.

Como era de esperarse, el posteo se llenó de likes, además de miles de mensajes de agradecimiento para Celia por haber traído al mundo a Lionel Messi. “Viva la madre que parió a D10S!!!”, “La mamá de todos los argentinos”, “La que nos trajo al 10″ y “La madre del mejor del mundo”, fueron alguno de los comentarios. Wanda Nara posó con Celia, la mamá de Lionel Messi (Foto: Instagram / wanda_nara).

Destrozaron a Wanda Nara en redes por viajar a Qatar: “¿Qué pasó con el discurso en defensa de las mujeres?”

Wanda Nara nuevamente volvió a ubicarse en el centro de las críticas debido a su última decisión de viajar a Qatar en compañía de sus hijos. A pesar de que trascendió que este viaje fue producto de una promesa que la empresaria le había hecho a Valentino, Constantino y Benedicto, algunos usuarios en Instagram le recordaron la ocasión en la que ella comentó que no iba al Mundial por cuestión de principios.

Ocurrió justamente cuando culminó su fallido viaje a las Islas Malvinas junto con Mauro Icardi. En una dinámica de preguntas y respuestas (la misma en la que blanqueó que no hubo reconciliación con el futbolista), un seguidor le preguntó si no se le había presentado la chance de ir al país árabe. La empresaria contestó: “Sí, pero hay muchas cosas que no comparto de cómo abordan algunos temas. Tenía proyectos con Telefe y les comuniqué mi postura. Ellos lo entendieron”. Wanda Nara sorprendió a sus hijos con un viaje a Qatar (Foto: Instagram / wanda_nara)

Otra de las críticas más fuertes que ha recibido Wanda Nara en las últimas horas tuvo que ver con el hecho de que para algunos de sus seguidores, alentar a la Selección justo en la final -y no desde la fase de grupos- es considerado contra cábala. Varios de los comentarios que han sumado más likes al respecto, advierten: “Cábalas son cábalas, si pasa algo malo recomiendo que no vengas a la Argentina porque esa cruz sí que no te la sacás más”, “Ahora vas, hace unos días no querías saber nada con Qatar. Resultadista”.