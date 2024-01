Zoe de Gran Hermano contó qué es lo que más le gusta de la casa más famosa del país

Zoe Bogach es una de las participantes más tranquilas de la actual edición de Gran Hermano (Telefe) y nunca está involucrada en problemas. Sin embargo, la jugadora se hizo viral en las últimas horas al hablar de la vida de lujos que lleva afuera de la casa y al elegir qué es lo más le gusta de estar en el reality, ya que no lo tiene afuera.

Este jueves, cuando Santiago del Moro dialogó con los concursantes, le preguntó a la joven de 20 cómo estaba de ánimo. “Tengo mis días. A veces me aburro y otros estoy recontenta. Es obvio que eso va a pasar”, indicó.

Consultada sobre qué es lo que más le gusta de estar adentro de la casa más famosa del país, la chica de Recoleta dijo: “Lo que más me gusta es la comida casera que hacen los chicos, me encanta”. En esa línea, expresó qué es lo que menos le gusta: “Creo que lo que más me cuesta son las peleas entre nosotros”.

Acto seguido, cerró retomando el tema de la comida: “No estoy acostumbrada. En mi casa no es casera, mi mamá no cocina y es siempre delivery”.