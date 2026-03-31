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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 31 de marzo

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

31 Marzo de 2026 00.29

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 31 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $369.600,88;
  • La jubilación máxima: $2.487.063,95;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.
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Anses Asignaciones Beneficiarios calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro jubilados pensionados

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