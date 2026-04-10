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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 10 de abril

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

10 Abril de 2026 00.21

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 10 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy, viernes 10 de abril. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy, viernes 10 de abril. (Captura: ANSES)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy la AUH. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy la AUH. (Captura: ANSES)

Asignación Por Embarazo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.
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Anses Asignaciones Beneficiarios calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro jubilados pensionados

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