ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 10 de abril

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 10 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las PNC. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy, viernes 10 de abril. (Captura: ANSES)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy la AUH. (Captura: ANSES)

Asignación Por Embarazo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Quiénes cobran hoy la Asignación por Embarazo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy