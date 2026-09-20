Buscan a un hombre de 75 años visto que padece de Parkinson

La Policía de Catamarca, a través de la División Trata de Personas solicita colaboración para localizar a Julio Cesar Brizuela, de 75 años. De acuerdo con la información consignada, existe una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 1, en el marco de la búsqueda del hombre, cuyo paradero se procura establecer.

La última información disponible ubica a Brizuela en un punto específico de la ciudad Capital, más precisamente este sábado a las 22:00, en un bar de la Terminal de Ómnibus Capital. A partir de esa referencia temporal y espacial, las autoridades solicitaron la colaboración para obtener cualquier dato que pueda contribuir con la investigación y permitir avanzar en la localización de la persona buscada.

Las características físicas

El pedido de búsqueda marca que Julio Cesar Brizuela es de contextura física delgada, una estatura aproximada de 1,70 metros, tez trigueña y cabello corto de color negro con canas. También se indica que tiene ojos marrones. Un dato relevante del septuagenario es que padece mal de Parkinson y que le tiemblan ambas manos.

El aviso también precisa la vestimenta con la que Julio Cesar Brizuela fue visto por última vez. Según la descripción, llevaba pantalón de jeans, camisa azul, campera negra y zapatillas deportivas.

Cómo aportar información

Ante cualquier información relacionada con el paradero, las autoridades solicitan comunicarse con el SAE 911, a través de los números consignados en el aviso.

Los canales de contacto difundidos son: