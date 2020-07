A los 90 años, Menem vuelve a casarse con Zulema Yoma

Cómo olvidar el escándalo de el divorcio del entonces presidente Carlos Menemy la que era la primera Dama Zulema Yoma. En el cual el primer mandatario la había echado a la calle a la madre de sus hijos.

Antes de todo eso, en 1966 más precisamente el 7 de septiembre se casaron y del fruto de esa relación nacieron sus dos hijos Carlos Jr y Zulemita Menem hasta que el matrimonio puso un punto final en 1991.

Ambos atravesaron el duelo por la muerte de Carlitos Jr, y motivo por el cual Zulema mantuvo durante años un enfrentamiento con el ex presidente.

Recordemos que Zulema mantiene la firme convicción que la muerte de su hijo no se trató de un accidente como figura en la causa, sino de un atentado en venganza contra su padre, algo así como un ajuste de cuentas". Zulema fue una ferviente luchadora para llegar a la verdad de lo que le sucedió su hijo que murio al caer con un helicotéro.

Pero gracias a su hija Zulemita, el acercamiento entre los padres fue aceitandosé con el correr del tiempo y las relaciones fueron sanando. El abuelazgo los unió y parece que el resultado de ello los tendría de nuevo frente a un juez de paz para volver a casarse.

Mauricio D´Alessandro, panelista de "Fantino a la tarde", confirmó hoy que Zulema y Carlos se "casan la semana que viene" y agregó:

"Se casa con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo no lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble" decía el abogado y aclaró:

"Ellos se divorciaron con papeles y se casó con Cecilia Bolocco. El acto de amor de ella es que está con él durante estos años. Viven en domicilios separados. Zulema nunca dejó de amarlo porque le perdonó todo" concluyó.

Recordemos que Menem se encuentra atravezando un momento de salud complicado, con varias internaciones, y hoy se encuentra nuevamente hospitalizado en el Sanatorio Los Arcos. De contraer matrimonio sus pensiones de ex presidente y senador pasarían a Zulema. Aunque el abogado afirmó que: "No lo hacen por dinero, son gente que no lo necesita, acá triunfó el amor".