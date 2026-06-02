El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció el martes con contundencia sobre el informe estadounidense que sugiere un recargo del 25% a productos brasileños. Durante un discurso en Catalão, Goas, Lula vinculó la medida a las reuniones que mantuvieron los hijos de Jair Bolsonaro, Flávio y Eduardo Bolsonaro, con la administración de Donald Trump.

Según relató el mandatario, y citan Globo.com y Jornal do Brasil, "estos hijos de Bolsonaro logran ser peores que él y, de hecho, son traidores a la nación. Fueron y le pidieron a un país extranjero que interfiriera en las decisiones brasileñas".

Lula continuó con un mensaje enfático: "Eso es lo que hay que decir alto y claro. Son traidores (...) ¿Qué merecen los traidores a la patria cuando piden la intervención de otro país en los asuntos de nuestro pueblo?"

El presidente atribuyó directamente las sanciones propuestas por Estados Unidos a las acciones de Flávio y Eduardo Bolsonaro, quienes, según Lula, estuvieron en contacto con un grupo vinculado al secretario de Estado Marco Rubio.

Reacción oficial del gobierno brasileño

En paralelo, el Gobierno de Brasil emitió un comunicado en el que afirmó haber recibido el informe estadounidense "con indignación" y calificó el documento como un intento de injerencia en asuntos internos.

El comunicado resaltó que el informe fue elaborado tras una "provocación de la familia Bolsonaro" y subrayó que Brasil se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, para defenderse de situaciones que considere injustas frente a las reglas del comercio internacional, según la Agencia Xinhua.

Asimismo, el gobierno reafirmó su expectativa de que las recomendaciones estadounidenses no se conviertan en aranceles efectivos, pero advirtió que adoptará cualquier medida necesaria para reducir los daños a la economía, a los empleos y a los ingresos de los brasileños.

El informe de Estados Unidos y la propuesta de aranceles

El documento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) surge tras una investigación que concluyó que Brasil ha adoptado prácticas que "perjudican o restringen" el comercio con empresas estadounidenses. Entre las prácticas señaladas se encuentran:

El programa de pagos electrónicos PIX .

. La deforestación ilegal .

. Casos de piratería .

. Deficiencias en la aplicación de las leyes anticorrupción.

Como consecuencia de esta investigación, el USTR propuso aranceles del 25% sobre productos brasileños, aunque incluyó excepciones para bienes considerados estratégicos por Estados Unidos, como:

Carne.

Fruta.

Café.

Aeronaves.

Elementos de tierras raras.

Las versiones de Flávio Bolsonaro

Por su parte, Flávio Bolsonaro aseguró en sus redes sociales que solicitó personalmente a Donald Trump que no impusiera aranceles a los productos brasileños, en un encuentro celebrado a finales de mayo en la Casa Blanca.

Este gesto, según Lula y el gobierno, no solo evidencia la influencia de los hijos del expresidente en las relaciones internacionales, sino que también es el origen del reciente conflicto comercial entre Brasil y Estados Unidos.