Histórico: León XIV designó por primera vez a una mujer laica como jefa de comunicación del Vaticano

El Papa León XIV protagonizó este martes una decisión que marca un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia católica al designar a la ejecutiva de medios mexicana María Montserrat Alvarado como nueva responsable del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

La decisión convierte a Alvarado en la primera mujer laica en ocupar un cargo de esta jerarquía dentro de la Curia romana, el conjunto de organismos que conforman la estructura de gobierno de la Santa Sede. Según informó el Vaticano mediante un comunicado oficial, la futura prefecta asumirá sus funciones el 1 de noviembre, fecha en la que tomará formalmente el control de uno de los departamentos más influyentes del aparato administrativo vaticano.

La designación adquiere una dimensión histórica debido a que los dicasterios son organismos equivalentes a ministerios dentro del gobierno de la Iglesia y concentran funciones estratégicas para el funcionamiento de la Santa Sede.

Al frente del poderoso Dicasterio para la Comunicación

La nueva prefecta tendrá la responsabilidad de conducir el Dicasterio para la Comunicación, organismo encargado de coordinar y supervisar la totalidad de la estructura comunicacional del Vaticano.

Entre las áreas bajo su órbita se encuentran:

Los servicios de prensa de la Santa Sede.

Las emisiones de radio del Vaticano.

Los servicios de televisión.

Los medios digitales.

Las publicaciones de prensa escrita.

La oficina de prensa vaticana.

Se trata de una estructura que proyecta la actividad de la Iglesia hacia una audiencia global y que constituye una de las herramientas centrales para la difusión de las actividades del Papa y de los distintos organismos de la Santa Sede.

La importancia estratégica del área convierte al cargo en uno de los más relevantes dentro de la Curia romana.

Quién es María Montserrat Alvarado

María Montserrat Alvarado se desempeña actualmente como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, servicio de noticias católico desde el cual desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación. Nacida en Ciudad de México, realizó sus estudios en los Estados Unidos, formación que precedió a una carrera vinculada a la gestión de medios de comunicación de alcance internacional.

Con su llegada al Vaticano, Alvarado asumirá una función de alcance mundial al frente de la comunicación institucional de la Iglesia católica. Tras conocerse su designación, Vatican News destacó el significado del nombramiento y señaló que la decisión representa una continuidad del proceso de transformación impulsado en los últimos años dentro de la estructura eclesial.

Según indicó el servicio informativo oficial del Vaticano, la designación de Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación "continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco".

Asimismo, Vatican News destacó que "Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede".

La sucesión de Paolo Ruffini

La nueva responsable del área sucederá en el cargo a Paolo Ruffini, quien había sido nombrado en 2018 por el papa Francisco.

Ruffini también había protagonizado un hecho relevante dentro de la evolución institucional de la Curia, ya que se convirtió en aquel momento en el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana. Ahora, con la llegada de Alvarado, se produce un nuevo paso dentro de ese proceso de incorporación de laicos a posiciones de responsabilidad dentro del gobierno vaticano.

La diferencia radica en que, por primera vez, una mujer laica estará al frente de uno de estos organismos de manera individual.

La continuidad de un proceso iniciado por Francisco

El nombramiento de María Montserrat Alvarado se inscribe en un contexto de cambios que habían comenzado durante el pontificado del papa Francisco. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, Francisco impulsó una mayor participación de mujeres y laicos en espacios de decisión dentro de la Santa Sede.

En los meses previos a su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril del año pasado, realizó designaciones que también fueron consideradas significativas dentro de la estructura eclesial.

Entre ellas se encuentran:

La designación de la hermana Raffaella Petrini como presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

como presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El nombramiento de la hermana Simona Brambilla para dirigir el departamento encargado de supervisar las órdenes y congregaciones religiosas católicas de todo el mundo.

Durante ese período, Francisco también manifestó críticas hacia lo que definió como una "mentalidad chauvinista" presente dentro de la Iglesia católica.