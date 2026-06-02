Rusia lanzó un devastador ataque con misiles contra Ucrania: al menos 13 muertos

La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo episodio de extrema violencia con uno de los ataques más intensos registrados en los últimos meses del conflicto. Este martes, una ofensiva masiva lanzada por las fuerzas rusas dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos en distintas regiones del territorio ucraniano, según informaron las autoridades del país.

El ataque tuvo como principal objetivo la capital, Kiev, aunque también alcanzó otras ciudades y regiones estratégicas. De acuerdo con los reportes oficiales, la operación combinó el uso de misiles balísticos, drones de ataque y proyectiles hipersónicos, configurando una de las acciones militares de mayor magnitud desde el inicio de la guerra.

Las autoridades ucranianas precisaron que Rusia empleó un total de 73 misiles y 656 drones durante la ofensiva. La magnitud del bombardeo obligó a activar los sistemas de defensa aérea en diferentes puntos del país mientras se desarrollaban múltiples ataques simultáneos.

El balance preliminar confirmó la muerte de al menos 13 personas y dejó además decenas de heridos, en una jornada marcada por los daños materiales y la tensión creciente en distintos frentes del conflicto.

Kiev y otras regiones bajo fuego

La capital ucraniana fue uno de los principales escenarios del ataque ruso. Según las autoridades locales, cuatro personas murieron en Kiev como consecuencia de los impactos registrados durante la ofensiva.

Los misiles balísticos alcanzaron diversos barrios de la ciudad y provocaron importantes daños materiales. Las explosiones afectaron distintos sectores urbanos y generaron una nueva situación de emergencia para los servicios de asistencia y rescate. Pero Kiev no fue el único objetivo alcanzado. Las autoridades ucranianas informaron que otras seis personas murieron en la ciudad de Dnipró, una de las zonas que también recibió impactos durante la operación militar.

Además, se registraron ataques en:

• Járkov.

• Zaporiyia.

• Poltava.

La amplitud geográfica de la ofensiva evidenció el alcance de la operación rusa, que se extendió sobre varias regiones del país de manera simultánea.

Járkov, entre las ciudades más afectadas

Uno de los casos más significativos fue el de Járkov, donde las autoridades locales informaron múltiples impactos.

El alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, indicó que Járkov fue alcanzada por 15 drones y dos misiles durante el desarrollo de la ofensiva. Como consecuencia de esos ataques, al menos diez personas resultaron heridas.

Entre los lesionados se encuentra un niño, según confirmó el propio jefe comunal.

La situación volvió a poner de manifiesto el impacto que las operaciones militares continúan teniendo sobre la población civil en distintas regiones de Ucrania, donde las alertas aéreas y los bombardeos siguen formando parte de la vida cotidiana en amplias zonas del país.

El papel de la defensa aérea ucraniana

Frente a la magnitud de la ofensiva, la Fuerza Aérea de Ucrania desplegó sus sistemas de defensa para intentar neutralizar los proyectiles lanzados por Rusia. Según la información oficial difundida por las autoridades militares, los sistemas de defensa lograron interceptar:

• 40 misiles.

• 602 drones.

Pese a ese elevado nivel de interceptación, decenas de proyectiles consiguieron alcanzar objetivos en distintas regiones del territorio ucraniano. Los impactos registrados evidenciaron que, a pesar de los esfuerzos defensivos, la magnitud del ataque permitió que parte del armamento ruso atravesara las barreras de protección y alcanzara diferentes blancos.

Moscú confirmó la operación

Tras el ataque, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó oficialmente la ofensiva y explicó cuáles fueron los objetivos seleccionados. Según la versión difundida por Moscú, la operación estuvo dirigida contra empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano y contra infraestructura considerada estratégica.

Las autoridades rusas señalaron que se utilizó armamento de largo alcance lanzado desde distintos medios de combate. Entre ellos mencionaron:

• Sistemas aéreos.

• Plataformas marítimas.

• Lanzamientos desde tierra.

• Misiles hipersónicos.

• Drones de ataque.

La confirmación oficial por parte de Rusia ratificó que se trató de una acción militar planificada y ejecutada a gran escala.

La represalia anunciada por el Kremlin

El Kremlin sostuvo que la ofensiva fue una respuesta directa a recientes operaciones atribuidas a Ucrania dentro del territorio ruso. Las autoridades de Moscú calificaron esas acciones como "ataques terroristas" y señalaron que el bombardeo masivo buscó responder a esos episodios.

La justificación presentada por Rusia se produce en un contexto de creciente intercambio de ataques de largo alcance entre ambos países. Durante las últimas semanas, tanto Ucrania como Rusia intensificaron las operaciones contra infraestructura militar y energética, ampliando el alcance geográfico del conflicto y elevando los niveles de tensión.

Ataques también en territorio ruso

Mientras se desarrollaba la ofensiva sobre Ucrania, las autoridades rusas informaron nuevos incidentes en su propio territorio.

Según los reportes oficiales, un civil murió en la región de Kursk como consecuencia de un ataque con drones atribuido a Ucrania. Además, Moscú informó que se produjo un incendio en una refinería ubicada en la región de Krasnodar luego de otra incursión realizada con aeronaves no tripuladas.

Estos episodios fueron mencionados por las autoridades rusas como parte del contexto que precedió al lanzamiento de la ofensiva masiva contra territorio ucraniano.