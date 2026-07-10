Alarma por aumento de enfermedades crónicas y diarrea en comunidades de Venezuela tras sismos

Las consecuencias de los sismos que sacudieron a Venezuela el mes pasado continúan extendiéndose más allá de los daños materiales y las pérdidas humanas. A medida que pasan las semanas desde los terremotos del 24 de junio, las comunidades afectadas enfrentan una nueva etapa de la crisis, marcada por el incremento de enfermedades y una creciente demanda de atención médica y asistencia humanitaria.

Durante la jornada del jueves, numerosas víctimas de los sismos, junto con otros habitantes que no perdieron sus viviendas pero permanecen afectados por las condiciones posteriores al desastre, acudieron en gran número a los servicios de ayuda instalados por organizaciones no gubernamentales en las zonas más golpeadas.

Esta creciente demanda ocurre en un contexto en el que las Naciones Unidas lanzaron un llamado para recaudar cerca de 300 millones de dólares, con el objetivo de brindar asistencia a 1,3 millones de personas que enfrentan necesidades urgentes en el país. El operativo humanitario se desarrolla además en un escenario particular, ya que las organizaciones no gubernamentales habían sido objeto de represión gubernamental en años anteriores.

Clínicas móviles y hospitales de campaña

En el estado de La Guaira, identificado como la región más afectada en el norte del país, se instalaron cocinas comunitarias, clínicas móviles y hospitales de campaña distribuidos en distintos espacios públicos para atender las necesidades más urgentes de la población.

Durante una visita a Venezuela, el director de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, explicó que la demanda de atención médica evolucionó conforme avanzaron los días posteriores al desastre.

"Es evidente que en los lugares de desplazamiento, especialmente después de dos semanas, la gente llega porque no ha podido recibir otros tratamientos", declaró Fletcher. El funcionario señaló además que los pacientes ya no acuden únicamente por lesiones ocasionadas directamente por los terremotos.

"Ya no solo llegan con fracturas; presentan otras necesidades de salud a largo plazo. Es fundamental que estemos allí para ellos", sostuvo.

Aumentan las enfermedades diarreicas y las afecciones crónicas

Los médicos que prestan servicios en la comunidad de Catia La Mar informaron que durante la jornada del jueves registraron un incremento en los casos de enfermedades diarreicas y afecciones cutáneas, además de una creciente demanda de medicamentos destinados al tratamiento de diabetes e hipertensión.

De acuerdo con los profesionales de la salud, este aumento de enfermedades podría estar relacionado con el hacinamiento y las precarias condiciones de agua y saneamiento, problemas que ya existían en numerosas comunidades antes de que ocurrieran los terremotos y que se agravaron tras la emergencia.

Las historias detrás de la emergencia

Entre quienes acudieron a recibir atención médica se encontraba Irma Echarri, de 67 años, quien se presentó en una unidad móvil instalada frente a una iglesia llevando las cajas vacías de las gotas para los ojos y del analgésico que consume habitualmente.

Su objetivo era conseguir un nuevo suministro de esos medicamentos y, al mismo tiempo, ser examinada por un dolor en la nariz que apareció después de los sismos.

"Me duele bastante", comentó mientras aguardaba su turno. "Me duele porque me duele". Aunque la vivienda de Echarri no sufrió daños, explicó que muchos de sus vecinos viven actualmente en albergues temporales o directamente a la intemperie.

Según las autoridades venezolanas, los sismos dejaron un saldo de:

3.811 personas fallecidas.

190 edificios colapsados.

856 estructuras dañadas.

Miles de permanecen sin hogar

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez estima que los terremotos dejaron alrededor de 18.000 personas sin hogar. Actualmente, quienes fueron desplazados residen en distintos espacios improvisados como:

Escuelas.

Aceras.

Parques.

Plazas.

Otros espacios públicos.

En ese contexto, las necesidades médicas y sociales continúan creciendo conforme se prolonga la permanencia de las familias fuera de sus hogares.

La ayuda internacional y el trabajo de ONG

Tom Fletcher indicó que, hasta el momento, Estados Unidos ha aportado la mayor parte de la ayuda destinada a responder a esta emergencia. Asimismo, explicó que la distribución de la asistencia en el terreno recae principalmente sobre grupos locales que trabajan en conjunto con organizaciones humanitarias internacionales.

Una de las personas atendidas fue Zulbey Reyes, de 41 años, quien perdió además su trabajo como niñera a consecuencia de los terremotos. Reyes acudió a una clínica administrada por la organización Paluz, en alianza con la agencia de ayuda International Rescue Committee, debido a un fuerte dolor en el pecho.

"Pensé que era el corazón el que lo tenía enfermo", relató. "Pero no, es un nervio que, producto del grito del día, se me inflamó".

Daños millonarios y un cambio en el escenario humanitario

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños directos ocasionados en viviendas e infraestructura ascienden a 37.000 millones de dólares. El despliegue de organizaciones no gubernamentales y la libertad con la que actualmente desarrollan su labor representan un escenario distinto al registrado durante los últimos años.

El texto señala que, cuando Delcy Rodríguez ejercía como vicepresidenta del expresidente Nicolás Maduro, distintos colectivos fueron señalados reiteradamente por presuntas actividades antigubernamentales y también fue desmantelada la oficina local de derechos humanos de la ONU.

Frente al escenario actual, Fletcher sostuvo que la prioridad de la respuesta internacional está puesta en la asistencia a la población afectada.

"Cuando se enfrenta a una crisis de esta magnitud, la gente deja de lado la política y se concentra en salvar tantas vidas como sea posible, y eso es lo que estoy observando hasta ahora en esta respuesta", afirmó el director de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.