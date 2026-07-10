El tifón Bavi avanza con fuerza hacia China y Taiwán mientras crecen las medidas de emergencia

El avance del tifón Bavi mantiene en estado de alerta a China, Taiwán y parte de Japón, mientras autoridades, meteorólogos y equipos de emergencia preparan medidas preventivas frente a un fenómeno que es considerado una de las tormentas tropicales más destructivas registradas en los últimos años en la región.

De acuerdo con las previsiones, Bavi se perfila como el tifón más potente desde Kong-rey, registrado en 2024, y presenta vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora, además de una anchura aproximada de 1.000 kilómetros, una dimensión equivalente al ancho de Francia.

El sistema avanza al sureste de Taiwán y se prevé que bordeé el norte de la isla antes de tocar tierra durante la noche del sábado en la provincia china de Fujian.

Taiwán despliega medidas preventivas

Ante la proximidad del fenómeno, pescadores, residentes y agricultores comenzaron a adoptar medidas de emergencia para reducir los riesgos asociados al impacto del tifón.

Las autoridades taiwanesas estiman que Bavi podría dejar hasta un metro de lluvia en las zonas montañosas ubicadas al norte de Taipéi, motivo por el cual fueron puestos en estado de alerta 29.000 soldados, según informó el Ministerio de Defensa.

En la ciudad portuaria de Suao, ubicada al noreste de Taiwán, cientos de embarcaciones pesqueras buscaron refugio antes de la llegada del fenómeno. Uno de los pescadores, Chen Ming-hui, capitán de un barco pesquero de tres toneladas, advirtió sobre el peligro que representa el tifón al recordar experiencias anteriores.

"No se dejen engañar por el clima tranquilo y agradable de ahora. Una tormenta como esta podría ser aterradora", expresó. Como parte de las medidas preventivas, el principal aeropuerto internacional de Taoyuan canceló todas las salidas previstas para el sábado.

Una amenaza que sigue al paso devastador del tifón Maysak

La llegada de Bavi encuentra a parte de China todavía afectada por las consecuencias del reciente paso del tifón Maysak. En la provincia china de Guangxi, los equipos de rescate continúan buscando víctimas luego de un fenómeno que dejó un saldo de al menos 39 personas fallecidas y nueve desaparecidas.

Las consecuencias de ese tifón también incluyeron tornados e inundaciones en la provincia de Hubei, donde se observaron escenas de residentes evacuando departamentos anegados y trabajadores humanitarios utilizando drones para transportar ayuda hacia comunidades aisladas. En el condado de Binyang, medios estatales informaron sobre la muerte y posterior descomposición de cerdos en distintas granjas.

Por otra parte, el zoológico de Guigang registró el ahogamiento de tres leones, además de la desaparición de alrededor de cien animales.

Expertos advierten sobre el potencial destructivo

Meteorólogos de Taiwán y especialistas internacionales consideran que Bavi podría superar tanto en tamaño como en impacto a otras tormentas recientes. Los expertos atribuyen el incremento en la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos al cambio climático y al desarrollo del fenómeno de El Niño.

El investigador especializado en ciclones tropicales del Imperial College de Londres, Xiangbo Feng, explicó que la evolución del tifón merece un seguimiento permanente.

"Debemos prestar mucha atención a Bavi, ya que ha pasado mucho tiempo intensificándose sobre el Pacífico abierto, extrayendo energía de los océanos cálidos y acumulando grandes cantidades de humedad", señaló a Reuters. El especialista agregó que, cuando el fenómeno alcance tierra firme o se aproxime a las regiones costeras, "los daños podrían ser catastróficos".

Japón también activa protocolos de emergencia

Mientras el tifón continúa su desplazamiento, las autoridades de Japón informaron sobre diversas medidas preventivas en la prefectura de Okinawa, donde se espera que el fenómeno toque tierra durante la madrugada del sábado.

El viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki, informó en una conferencia de prensa que alrededor de 50 hogares registraron cortes en el suministro eléctrico luego de emitirse alertas por vientos huracanados y fuerte oleaje. Hasta el momento, las autoridades japonesas indicaron que no recibieron reportes sobre víctimas, daños en viviendas ni interrupciones en el suministro de agua.

No obstante, Ozaki pidió mantener una "vigilancia extrema" frente a la posibilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones y aseguró que el Gobierno trabaja junto a las autoridades locales en tareas preventivas, recopilación de información y respuestas de emergencia.

Cancelaciones de vuelos y nuevas alertas

Según informó la cadena NHK, el avance del tifón ya provocó la cancelación de más de 270 vuelos, la mayoría correspondientes a All Nippon Airways (ANA) con origen o destino en el aeropuerto de Naha.

La medida afecta a 12.800 personas, de acuerdo con la información difundida. Además, los pronósticos del medio japonés indican que las islas Sakishima podrían experimentar vientos con la intensidad suficiente para provocar el colapso de algunas viviendas.