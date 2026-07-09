Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos asciende a 3.889

El número de fallecidos por el doblete sísmico registrado el 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.889, según informó este jueves el Gobierno venezolano. La nueva cifra forma parte del balance oficial difundido sobre las consecuencias generadas por los dos terremotos que sacudieron al país y que dieron inicio a una amplia operación de asistencia y respuesta.

De acuerdo con el parte oficial, la emergencia continúa marcada por un elevado número de personas afectadas. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que el número de familias atendidas alcanza las 86.794. Estos datos forman parte del seguimiento realizado por las autoridades para registrar la evolución de la situación en las áreas impactadas.

El informe fue publicado a través del canal en Telegram del presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez, quien difundió el balance actualizado sobre las consecuencias humanas, habitacionales y operativas derivadas de los movimientos telúricos.

Miles de personas permanecen bajo asistencia temporal

Dentro del esquema de atención desplegado tras los sismos, el reporte oficial señala que 16.891 personas permanecen en 89 campamentos transitorios. Estos espacios forman parte de la respuesta organizada para atender a quienes fueron afectados por la pérdida o daño de sus viviendas.

La situación habitacional continúa siendo uno de los principales puntos del balance. El informe registra que 17.907 personas se encuentran sin vivienda, mientras que los daños estructurales alcanzan a 856 edificios afectados. De ese total, 190 edificios colapsaron, según los datos entregados por el Gobierno venezolano.

La dimensión del impacto sobre la infraestructura se suma al número de víctimas y personas asistidas, configurando un escenario de emergencia que requiere la continuidad de los operativos de apoyo en las zonas afectadas.

Despliegue de seguridad, rescate y voluntariado

El operativo de respuesta también incluye un amplio despliegue de personal destinado a las tareas de seguridad ciudadana, rescate y asistencia. Según el informe oficial, en las zonas afectadas trabajan 30.076 efectivos de seguridad ciudadana, junto con 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios.

Este despliegue reúne a distintos equipos involucrados en la atención de la emergencia, con presencia de personal especializado y ciudadanos voluntarios que participan en las tareas desarrolladas luego del impacto de los terremotos.

Los datos técnicos del operativo informado por las autoridades quedan resumidos de la siguiente manera:

Fallecidos: 3.889 personas.

3.889 personas. Heridos: 16.740 personas.

16.740 personas. Familias atendidas: 86.794.

86.794. Personas en campamentos transitorios: 16.891.

16.891. Campamentos transitorios habilitados: 89.

89. Personas sin vivienda: 17.907.

17.907. Edificios dañados: 856.

856. Edificios colapsados: 190.

190. Efectivos de seguridad ciudadana desplegados: 30.076.

30.076. Rescatistas internacionales: 3.931.

3.931. Voluntarios: 29.344.

Réplicas y seguimiento tras los terremotos del 24 de junio

Desde el 24 de junio, fecha en la que se registraron los dos terremotos principales, de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades reportaron la continuidad de la actividad sísmica mediante 1.142 réplicas.

El seguimiento del fenómeno permanece acompañado por la actualización periódica de cifras relacionadas con fallecidos, heridos, asistencia a familias, situación habitacional y despliegue operativo. El nuevo balance establece que el impacto humano del doblete sísmico alcanzó las 3.889 muertes, mientras continúan las acciones de atención para las personas afectadas y las comunidades golpeadas por los daños registrados.