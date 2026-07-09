Ataques de EE. UU. contra Irán dejan 14 muertos y abren una nueva fase de tensión militar

Catorce personas murieron y otras 78 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos realizados por Estados Unidos contra Irán, según informaron este jueves autoridades iraníes, de acuerdo con la información difundida por Xinhua.

Los ataques no solo provocaron víctimas humanas, sino que también afectaron infraestructura del país. Entre los daños reportados se encuentran un puente y una línea ferroviaria, elementos considerados estratégicos dentro de la infraestructura de transporte.

El escenario se desarrolla en medio de un conflicto bélico que continúa elevando la tensión regional, con acciones militares cruzadas y acusaciones entre las partes involucradas. La ofensiva estadounidense generó una respuesta inmediata desde Teherán, que calificó los hechos como una nueva agresión.

Trump afirma que Irán buscó un acuerdo mientras continúan los combates

En medio de la escalada militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán se comunicó con su gobierno con el objetivo de "llegar a un acuerdo".

La declaración del mandatario estadounidense se produjo mientras continuaban las acciones armadas y las acusaciones entre ambos países. La situación refleja una contradicción entre los canales diplomáticos abiertos y la continuidad de las operaciones militares sobre el terreno.

Los nuevos enfrentamientos ocurrieron precisamente cuando Irán y Estados Unidos mantenían negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo final dentro de un plazo de 60 días, en conformidad con un memorando de entendimiento firmado recientemente.

Sin embargo, mientras avanzaban esas conversaciones, la confrontación militar profundizó la crisis y generó nuevas respuestas por parte de las autoridades iraníes.

Irán responde con ataques contra posiciones estadounidenses en la región

Tras los ataques estadounidenses, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Ejército iraní afirmaron haber realizado ataques contra bases e instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, Bahréin y Qatar.

La respuesta iraní amplió el alcance del conflicto más allá de sus fronteras, involucrando a otros países de la región donde existen instalaciones militares estadounidenses.

Desde Irán, un funcionario condenó este miércoles, "en los términos más enérgicos posibles", los que describió como "repetidos actos de agresión" por parte de Estados Unidos.

Además, denunció las que consideró persistentes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas aplicables del derecho internacional, marcando la posición oficial de Teherán frente a la ofensiva estadounidense.

Bahréin y Kuwait activan sus defensas ante ataques iraníes

La expansión de las hostilidades llevó a Bahréin y Kuwait a reforzar sus mecanismos de defensa. Ambos países informaron este jueves que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir ataques aéreos iraníes.

La Fuerza de Defensa de Bahréin (BDF, siglas en inglés) señaló en un comunicado que Irán continuó con lo que definió como un "enfoque hostil sistemático", mediante ataques con misiles y drones dirigidos contra civiles en el reino.

La BDF comunicó que todas sus unidades permanecen en los niveles más altos de preparación y disposición con el objetivo de proteger al país. También instó a la población a evitar acercarse o manipular cualquier objeto desconocido o sospechoso derivado de los ataques.

En su declaración, la fuerza militar bahreiní remarcó que el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedades privadas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Kuwait reporta interceptaciones y daños materiales

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait informó, mediante un comunicado publicado en la red social X, que sus fuerzas interceptaron antes del amanecer:

Tres misiles balísticos.

Un misil de crucero.

Diez drones.

Según el comunicado, los restos generados por las operaciones de interceptación provocaron daños materiales en varios lugares y dejaron una persona herida, quien se encuentra en condición estable.

Durante la madrugada del jueves, las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país, mientras equipos de artificieros fueron desplegados para retirar los restos derivados de las operaciones defensivas.

Un conflicto entre la diplomacia y la confrontación militar

La nueva escalada ocurre en un momento marcado por negociaciones que buscaban establecer un acuerdo definitivo entre Irán y Estados Unidos. El plazo previsto de 60 días, establecido en un memorando de entendimiento firmado recientemente, quedó condicionado por una serie de ataques y represalias que modificaron el escenario.

Los hechos registrados muestran una región atravesada por una creciente tensión: ataques, respuestas militares, daños en infraestructura, víctimas y acusaciones cruzadas sobre violaciones del derecho internacional.

Mientras Estados Unidos sostiene que existía una posibilidad de acuerdo, Irán denuncia una ofensiva contra su territorio y sus autoridades responden con acciones militares. En paralelo, Bahréin y Kuwait enfrentan las consecuencias de una confrontación que ha extendido sus efectos más allá de los países directamente involucrados.