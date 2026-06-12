Trump aseguró que un acuerdo de paz con Irán podría firmarse este fin de semana

El conflicto que durante meses mantuvo en vilo a Medio Oriente podría ingresar en una nueva etapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su administración e Irán se encuentran muy cerca de concretar un acuerdo de paz que pondría fin a un prolongado período de tensión y enfrentamientos entre ambas naciones.

La declaración del mandatario norteamericano generó inmediata repercusión internacional debido a que se produjo en un contexto marcado por amenazas militares, negociaciones diplomáticas y una creciente expectativa sobre el futuro de la estabilidad regional. Según afirmó Trump, el entendimiento ya fue alcanzado en el plano político y podría formalizarse durante una ceremonia prevista para este fin de semana en Europa.

No obstante, la visión expresada desde Washington encontró una respuesta más cautelosa desde Teherán. Autoridades iraníes señalaron que todavía no existe una decisión definitiva sobre el acuerdo y remarcaron que persisten diferencias importantes en torno a algunos aspectos de la negociación.

El anuncio de Trump y la expectativa por la firma

Las declaraciones del presidente estadounidense fueron realizadas durante un acto de respaldo a un candidato republicano a gobernador en el estado de Georgia. En ese escenario, Trump sostuvo que el acuerdo entre ambos países es inminente y transmitió confianza respecto de la posibilidad de alcanzar una resolución definitiva en los próximos días.

El mandatario aseguró que el entendimiento ya fue logrado a nivel político y planteó que solamente resta avanzar en su formalización. La posibilidad de una firma durante el fin de semana alimentó las expectativas sobre un eventual cierre de uno de los principales focos de tensión geopolítica de los últimos meses.

La afirmación del presidente estadounidense se produjo apenas horas después de una decisión que fue interpretada como una señal de distensión: la cancelación de nuevos ataques contra objetivos iraníes que estaban previstos para ese mismo día.

La respuesta de Irán

Mientras desde Washington se hablaba de un acuerdo prácticamente cerrado, el gobierno iraní mantuvo una postura mucho más prudente.

El ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, sostuvo que la República Islámica todavía no llegó a una "conclusión final" respecto de las negociaciones con Estados Unidos. En declaraciones citadas por la agencia iraní Tasnim, el funcionario explicó que la mayor parte del texto negociado ya se encuentra terminada, aunque cuestionó la conducta de la Casa Blanca durante el proceso.

Según expresó Bagaei, uno de los principales obstáculos fue que Washington modificó reiteradamente sus posiciones a lo largo de las conversaciones.

Al mismo tiempo, el canciller recordó que Irán no está dispuesto a ceder en lo que definió como sus "líneas rojas", una referencia a los aspectos considerados estratégicos e irrenunciables por el gobierno de Teherán.

Las condiciones mencionadas por Israel

Las negociaciones también fueron seguidas de cerca por Israel, uno de los actores centrales en el escenario regional. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que el eventual acuerdo incluirá la entrega de material nuclear iraní y una serie de compromisos destinados a modificar aspectos sensibles de la política estratégica de Teherán.

De acuerdo con la información difundida por su oficina, el pacto contemplaría:

• La eliminación del material enriquecido.

• El desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento.

• La limitación de la producción de misiles.

• El fin del apoyo iraní a grupos considerados afines en la región.

Las declaraciones de Netanyahu aportaron nuevos detalles sobre los alcances que podría tener el entendimiento en caso de concretarse.

Del escenario bélico a la negociación

La posibilidad de una firma de paz adquiere una relevancia especial debido al contexto previo en el que se desarrollaron las conversaciones. Poco antes de anunciar la suspensión de los ataques, Trump había endurecido significativamente su discurso y había advertido sobre la posibilidad de una ofensiva militar de gran escala contra Irán.

Según había señalado el mandatario, Estados Unidos estaba dispuesto a ejecutar una operación con extrema dureza contra objetivos iraníes. Además, había anticipado un ambicioso plan destinado a tomar el control de infraestructura considerada clave para la producción de crudo iraní.

En ese contexto, el presidente estadounidense llegó incluso a establecer un paralelo con la situación de Venezuela, reforzando una retórica que incrementó la preocupación internacional sobre una eventual escalada militar.

Una jornada de máxima exposición mundial

Las declaraciones de Trump se produjeron además en una fecha de enorme visibilidad internacional. El anuncio coincidió con la jornada de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que Estados Unidos es uno de los tres países anfitriones junto con México y Canadá.

La combinación entre un evento deportivo seguido por millones de personas y la difusión de anuncios relacionados con la política exterior estadounidense multiplicó el impacto global de sus palabras.

Las contundentes afirmaciones del presidente estadounidense

Fiel a su estilo directo y confrontativo, Trump utilizó también sus canales oficiales y las redes sociales para referirse a la situación militar de Irán. En sus publicaciones sostuvo que la capacidad defensiva y ofensiva del régimen islámico se encuentra severamente debilitada.

Según afirmó, la Armada, la Fuerza Aérea, los sistemas de radar, la defensa antiaérea y gran parte de la capacidad ofensiva iraní habrían desaparecido. Estas declaraciones contrastan con el tono más conciliador expresado posteriormente al referirse a la posibilidad de un acuerdo de paz.

Por esa razón, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las negociaciones. Mientras Washington sostiene que el entendimiento podría firmarse este mismo fin de semana, desde Teherán insisten en que aún no existe una decisión definitiva. Entre la expectativa diplomática y las recientes amenazas militares, el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán permanece sujeto a las últimas definiciones de una negociación que podría alterar el escenario político de Medio Oriente.