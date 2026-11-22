El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reanudar los ataques militares contra Irán después del Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. Además, cuestionó las negociaciones diplomáticas en curso y calificó de inútiles las conversaciones con Teherán.

En declaraciones a Fox News, el mandatario acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso mientras, según su interpretación, continúan intensificando las hostilidades. «Ahora son más agresivos que antes de las elecciones», afirmó.

Trump también describió a los funcionarios iraníes como «bailarines de claque profesionales» y sostuvo que hablan constantemente sin avanzar hacia un entendimiento.

En este contexto, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio internacional de petróleo.

El presidente estadounidense desafió además a Teherán a intentar poner en cuestión el despliegue naval de Washington. «Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada», expresó.

Baréin denunció un ataque iraní contra una instalación industrial

En paralelo, Baréin acusó a Irán de atacar una instalación industrial civil en su territorio. El episodio provocó un incendio y daños materiales, aunque las autoridades informaron que no hubo personas heridas.

«Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, provocando un incendio en el lugar», señaló el Ministerio del Interior bareiní a través de la red social X.

El organismo indicó que los equipos de Defensa Civil trabajaban para controlar las llamas y que los primeros informes no registraban víctimas.

Durante los últimos días, los Guardianes de la Revolución iraníes habían afirmado en distintas oportunidades que sus operaciones tuvieron como objetivo instalaciones estadounidenses en el reino del Golfo.

En un comunicado difundido el sábado por medios estatales iraníes, esa fuerza aseguró haber atacado con misiles y drones sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot en las bases de Al Riffa y Awali. Según su versión, la operación respondió a las «violaciones continuas del espacio aéreo» iraní.

Irán afirmó haber interceptado un dron estadounidense

También el sábado, Teherán informó que había interceptado un dron estadounidense que, según las autoridades iraníes, se dirigía hacia la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

La vía marítima se mantiene como uno de los principales focos de tensión del conflicto en Medio Oriente, tanto por su importancia estratégica como por el impacto que una interrupción de la navegación podría tener sobre el comercio energético mundial.