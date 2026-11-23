La conferencia climática de las Naciones Unidas, conocida como COP31, concluyó este domingo en la ciudad turca de Antalya sin conseguir un consenso sobre las decisiones que debían integrar su declaración política de cierre. Después de dos jornadas adicionales de negociaciones, extensas prórrogas y una intensa disputa diplomática, las delegaciones participantes no lograron superar sus diferencias en torno a uno de los principales puntos de discusión: la necesidad de establecer un compromiso explícito para abandonar los combustibles fósiles.

La controversia terminó por bloquear el documento final, luego de que la Unión Europea y otros países, entre ellos Panamá, rechazaran respaldar una propuesta que no mencionaba directamente la eliminación progresiva de los hidrocarburos. La discusión sobre la inclusión de ese compromiso se convirtió en el eje de una caótica recta final de la cumbre, que había comenzado el 9 de noviembre y tenía previsto finalizar el viernes por la tarde.

El desenlace fue confirmado por Chris Bowen, ministro de Clima y Energía de Australia, quien estuvo al frente de las negociaciones. El funcionario reconoció públicamente que los esfuerzos realizados no habían permitido alcanzar una decisión consensuada.

"Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre (...) Y eso es decepcionante. Muy decepcionante", expresó Bowen al referirse al resultado de las deliberaciones.

La falta de entendimiento representó un duro desenlace para una conferencia que había extendido sus sesiones durante casi dos días adicionales, convirtiéndose, según la información difundida, en la COP más larga de la historia.

António Guterres cuestionó el resultado y apuntó contra los intereses petroleros

El fracaso de las negociaciones provocó también una fuerte reacción del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien manifestó estar profundamente decepcionado por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.

El titular de la ONU cuestionó el resultado de la conferencia y puso el foco en los intereses económicos que, según señaló, intervienen en las discusiones sobre las medidas necesarias para enfrentar la crisis climática.

"Quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha para salvarlo", afirmó. Guterres también remarcó la responsabilidad que tienen los combustibles fósiles en el deterioro ambiental y sostuvo que constituyen uno de los factores centrales de la crisis climática.

"Los combustibles fósiles están impulsando la crisis climática", enfatizó. Sus declaraciones reflejaron el malestar generado por la ausencia de un compromiso concreto en el documento final, especialmente porque la discusión sobre el abandono de los hidrocarburos había ocupado un lugar central durante las negociaciones.

El enfrentamiento diplomático se concentró principalmente en las posiciones de la Unión Europea y Arabia Saudita. La diferencia entre ambas posturas resultó imposible de resolver, pese a los esfuerzos realizados por la presidencia bicéfala de la conferencia, ejercida conjuntamente por Turquía y Australia.

El tercer borrador profundizó las diferencias entre las delegaciones

Uno de los momentos determinantes de la negociación ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando se publicó un tercer borrador del documento final que no mencionaba explícitamente la cuestión de los combustibles fósiles.

La omisión profundizó las diferencias entre las delegaciones y terminó de dividir a los países que participaban de las conversaciones. La Unión Europea, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países en desarrollo manifestaron su rechazo al texto, mientras que India, China, Arabia Saudita, Japón y Venezuela lo consideraban aceptable, según fuentes al tanto de las negociaciones.

La postura europea quedó expresada a través del ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea. El funcionario fue contundente al establecer la posición del bloque: "No aprobaremos una decisión (...) que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, principal motor del cambio climático".

Panamá también rechazó la propuesta. Una delegada del país centroamericano comunicó ante el pleno que su representación no podía acompañar la decisión y cuestionó la falta de referencias concretas a la crisis ambiental.

"Panamá no puede acompañar esta decisión", sostuvo. Su intervención recibió aplausos de otras representaciones cuando agregó una frase que sintetizó el reclamo de los países que exigían compromisos más firmes: "La atmósfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando".

La confrontación evidenció la distancia entre quienes pretendían incorporar una referencia directa al abandono de los hidrocarburos y las delegaciones que respaldaban una declaración sin ese compromiso.

Turquía reconoció que no había condiciones para aprobar el documento

Después de casi dos días de prórroga, la presidencia de la conferencia terminó reconociendo que las diferencias entre los países participantes no podían resolverse.

El presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, decidió dar por concluido el intento de alcanzar un acuerdo sobre el texto.

"Hicimos lo mejor que pudimos. Este texto no fue impuesto a nadie. Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto. Por esa razón, estas decisiones no han sido adoptadas", manifestó.

Sus palabras confirmaron el fracaso de las negociaciones y la imposibilidad de aprobar las decisiones de cierre. El resultado se produjo después de una cumbre que había comenzado con expectativas reducidas, pese a que el año estuvo marcado por distintos episodios vinculados con los efectos del cambio climático. Entre ellos se mencionaron el desprendimiento de un glaciar en Nepal y las mortíferas olas de calor registradas durante el verano europeo.

También se habían producido incendios en Indonesia, episodios de calor extremo en Europa y efectos adicionales del fenómeno natural El Niño.

A pesar de ese escenario, las delegaciones no consiguieron acordar una posición común sobre uno de los aspectos más controvertidos de la política climática internacional.

El abandono de los combustibles fósiles volvió a dividir a los países

La disputa que terminó haciendo fracasar la conferencia había comenzado a manifestarse desde los primeros documentos de trabajo. Australia presentó el lunes un primer borrador que mencionaba explícitamente la necesidad de acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Esa referencia constituía uno de los puntos centrales de la propuesta inicial, pero encontró una fuerte resistencia de países petroleros, especialmente Arabia Saudita.

Como consecuencia de esas objeciones, el compromiso perdió fuerza en el segundo borrador, difundido el jueves. Posteriormente, en la tercera versión publicada durante la madrugada del domingo, la cuestión directamente dejó de aparecer mencionada de manera explícita.

La controversia puso nuevamente de manifiesto las dificultades para alcanzar consensos en las conferencias climáticas de las Naciones Unidas. Las decisiones deben aprobarse mediante un mecanismo de consenso, por lo que una sola delegación entre los casi 200 países participantes puede bloquear un acuerdo.

Esa característica del proceso de negociación explica por qué las diferencias entre un grupo de países pueden impedir que una propuesta consiga convertirse en una decisión colectiva.

En Antalya, el desacuerdo sobre los hidrocarburos terminó convirtiéndose en un obstáculo insuperable para la aprobación del documento final.

Licencia para contaminar

La última versión del acuerdo incluía una referencia general a la COP de Dubái de 2023, donde se había alcanzado por primera vez un compromiso para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, el nuevo texto no los mencionaba directamente ni incorporaba una referencia explícita a ese objetivo.

Además, mantenía una propuesta impulsada por países petroleros del Golfo: la utilización de tecnologías de captura y almacenamiento del carbono presente en la atmósfera. Se trata de una alternativa caracterizada en el documento como una tecnología cara y poco desarrollada, que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y representantes europeos.

Las críticas apuntaron a que ese planteamiento desplazaba la atención de la necesidad de reducir la producción de petróleo y gas, al presentar otras alternativas tecnológicas como parte de las soluciones disponibles.

El negociador saudita, Mohamad Ayub, defendió esa orientación y sostuvo que las estrategias climáticas debían contemplar diferentes alternativas.

"Creemos que el cambio climático requiere que todas las soluciones estén en la mesa y que los países seleccionen aquellas soluciones dependiendo de sus circunstancias", expresó.

Sin embargo, los activistas climáticos rechazaron esa interpretación. Sara Shaw, integrante del grupo 350.org, cuestionó duramente el contenido de la propuesta y consideró que no representaba un verdadero programa para enfrentar el calentamiento global.

"Este texto no es un plan climático. Es una licencia para seguir contaminando", afirmó. La discusión sobre la captura y almacenamiento de carbono terminó así sumándose a las diferencias sobre los combustibles fósiles y contribuyó a profundizar el enfrentamiento entre las delegaciones.

La meta de aumentar la electricidad renovable al 35% para 2035

El documento que finalmente no fue aprobado también contenía una de las principales iniciativas promovidas por Turquía, vinculada con el incremento de la participación de la electricidad en el consumo global de energía.

La propuesta establecía como objetivo elevar esa participación al 35% para el año 2035, frente al 23% registrado actualmente. La iniciativa buscaba reducir las emisiones y promover el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, su planteamiento no contemplaba excluir de la generación eléctrica ni a los combustibles fósiles ni a la energía nuclear.

De esta manera, la propuesta turca intentaba impulsar una mayor participación de la electricidad en el consumo energético global sin establecer una eliminación de todas las fuentes de generación actualmente utilizadas.

El objetivo formaba parte de los principales puntos promovidos por la presidencia de la conferencia, pero quedó incluido en un documento que finalmente no consiguió el respaldo necesario para ser aprobado.

El límite de 1,5 grados y las advertencias sobre el calentamiento global

Otro de los aspectos contemplados en el texto estaba relacionado con la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de París.

En un año atravesado por incendios en Indonesia, episodios de calor extremo en Europa y los efectos adicionales del fenómeno El Niño, el documento contenía un lenguaje enérgico sobre la importancia de respetar ese límite.

El calentamiento actual se ubica en 1,4 grados centígrados, mientras que la Organización de las Naciones Unidas había advertido en septiembre que el umbral de 1,5 grados probablemente será superado dentro de los próximos cinco años. La advertencia implica que los efectos del cambio climático serán más intensos, en un contexto en el que los fenómenos extremos ya habían marcado buena parte del año.

Pese a la inclusión de ese planteamiento en el documento, la falta de consenso sobre otros puntos fundamentales impidió que las decisiones de cierre fueran adoptadas.

Sin cifras concretas para financiar la adaptación climática

La financiación destinada a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático fue otro de los asuntos que no avanzó de acuerdo con las expectativas de esas naciones. El planteamiento había sido presentado durante la COP30 de Brasil y buscaba establecer compromisos financieros para respaldar las medidas de adaptación.

En el primer borrador de la conferencia apareció una cifra concreta: 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, destinados a los países en desarrollo.

Sin embargo, ese monto desapareció de las versiones posteriores del documento, por lo que la propuesta perdió una de sus referencias económicas más importantes.

La ausencia de una cifra definida representó otro punto de frustración para los países que reclamaban recursos destinados a enfrentar las consecuencias del cambio climático y desarrollar medidas de adaptación.