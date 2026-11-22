En el Ángelus de este domingo, con motivo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el Papa León XIV dedicó su reflexión a profundizar el significado de la justicia desde la perspectiva del Evangelio. Ante los fieles reunidos para la tradicional oración mariana, el Pontífice tomó como referencia el pasaje de san Mateo (25,31-46), que presenta a Cristo como juez de la humanidad y defensor de los más pequeños.

En su mensaje, el Santo Padre destacó que Jesucristo representa el fundamento para comprender la verdadera justicia, no solamente como una norma o un principio abstracto, sino como una realidad que debe iluminar las relaciones humanas y expresarse en la vida cotidiana.

"Cristo es el criterio de la justicia porque es el autor de la salvación", afirmó León XIV, al explicar que en Jesús se revela la verdad de los vínculos entre las personas y quedan expuestas todas las formas de corrupción.

El Evangelio elegido para esta celebración presenta un diálogo en el que todos están involucrados, tanto los buenos como los malos. A partir de esa enseñanza, el Papa señaló que la justicia divina permite reconocer la verdadera dimensión de las acciones humanas y establece un criterio que alcanza a toda la humanidad.

"Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. El Evangelio que hemos escuchado nos lo presenta como Señor que revela el verdadero sentido de la justicia, a través de un diálogo en el que todos están involucrados, tanto los buenos como los malos (cf. Mt 25,31-46). Cristo es el criterio de la justicia porque es el autor de la salvación. Iluminando nuestras relaciones, en Él se nos revela la verdad contra toda corrupción", expresó.

Una justicia que se construye desde la fraternidad y la solidaridad

Uno de los puntos centrales de la reflexión papal estuvo relacionado con la necesidad de comprender la justicia como una práctica concreta, vinculada directamente con el cuidado de la vida y el respeto por la dignidad de cada persona.

León XIV recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de san Mateo: "tuve hambre y me dieron de comer", "fui forastero y me hospedaron" y "estuve desnudo y me vistieron". Estas expresiones, explicó, permiten reconocer que la justicia se manifiesta en la respuesta que cada persona ofrece frente a las necesidades de los demás.

En ese sentido, el Pontífice describió distintas dimensiones de la justicia cristiana. Se trata de garantizar alimento a quien tiene hambre, ofrecer acogida al extranjero, proteger a quienes carecen de lo necesario y acompañar a quienes se encuentran privados de libertad. La justicia, desde esta perspectiva, no puede permanecer limitada a declaraciones o formulaciones teóricas. Su verdadero significado se concreta en los gestos que sostienen la vida, reconocen al otro y contribuyen a construir relaciones de fraternidad.

El Papa también destacó que esa concepción tiene una dimensión colectiva, porque permite establecer vínculos entre los pueblos, promover la dignidad humana y sanar la libertad.

En su mensaje, subrayó que la enseñanza de Jesús mantiene plena vigencia para todas las generaciones y sociedades, debido a que todos los seres humanos son iguales ante la ley de Dios.

"La justicia es la que sostiene la vida. Como dice el Señor: "tuve hambre y me dieron de comer". La justicia es un vínculo de fraternidad entre los pueblos: "fui forastero y me hospedaron". La justicia promueve la dignidad humana: "estuve desnudo y me vistieron". La justicia sana la libertad: estuve "en la cárcel y vinieron a verme". El discurso hecho por Jesús es válido para todos los tiempos y para todos los pueblos: todos somos iguales frente a la ley de Dios», afirmó León XIV.

Cristo es un Rey que rescata a la humanidad y no ejerce la opresión

Otro de los aspectos abordados durante el Ángelus fue la naturaleza de la realeza de Jesucristo. El Pontífice consideró necesario destacar que Cristo no debe ser comprendido como un gobernante despótico que amenaza o como un tirano que utiliza su poder para aplastar a los demás.

Por el contrario, presentó a Jesús como el verdadero Rey que, desde su omnipotencia, actúa para rescatar a la humanidad. León XIV lo definió como «el verdadero hombre, Maestro en humanidad», y explicó que su misión consiste en levantar al ser humano de su fragilidad y de las limitaciones propias del paso del tiempo.

La realeza de Cristo, según la reflexión papal, está vinculada con una obra de salvación que convoca a todos los pueblos a participar de una vida nueva. No se trata de un poder orientado a dominar, sino de una acción que devuelve esperanza y abre un horizonte de vida para la humanidad.

En esa explicación, el Santo Padre también hizo referencia a la relación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Señaló que la obra salvadora de Cristo revela su identidad con el Padre, quien crea todas las cosas de la nada y vivifica todo mediante el Espíritu Santo.

De esta manera, la justicia de Dios se presenta como una fuente de vida y salvación para todos.

"Por eso Cristo nos levanta desde el polvo del tiempo que pasa, realzando de la muerte a todos los pueblos que llama a la nueva vida. En esta obra, el Hijo es idéntico al Padre, que crea todas las cosas de la nada y que vivifica todo con su Espíritu Santo. El único Dios revela así su justicia", expresó el Pontífice.

El juicio universal como anuncio de misericordia

León XIV también explicó el significado de la celebración de Cristo Rey dentro del calendario litúrgico. La solemnidad se ubica al final del año litúrgico porque señala el destino último de la historia: el encuentro definitivo de la humanidad con Dios en el juicio universal.

Sin embargo, el Papa hizo hincapié en que ese juicio no debe interpretarse exclusivamente desde el temor. Por el contrario, debe comprenderse desde la perspectiva de la salvación y de la misericordia divina.

El juicio representa la palabra que Dios dirige al mundo, cuyo anuncio encuentra su expresión plena en Jesucristo, el Verbo hecho hombre. La misericordia constituye así una dimensión central de la relación entre Dios y la humanidad. Al mismo tiempo, el Pontífice recordó que ese juicio implica la condena de toda forma de injusticia e iniquidad. Para explicar esta dimensión, recuperó una de las afirmaciones más significativas del Evangelio de san Mateo: «Lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo».

Con estas palabras, Jesús establece una identificación directa con quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y vulnerabilidad. La manera en que cada persona trata a los más pequeños se convierte, por lo tanto, en una medida fundamental de su relación con Cristo.

León XIV destacó que el Rey del universo se coloca precisamente del lado de los últimos y de los oprimidos para rescatarlos de todo mal.

Esta enseñanza refuerza el llamado a reconocer la dignidad de quienes necesitan ayuda y a comprender que la fidelidad al Evangelio debe manifestarse en la atención concreta a las personas que sufren.

"La palabra que Dios dice al mundo es anuncio de misericordia, es su Verbo hecho hombre por nosotros, Jesucristo. Este mismo juicio es la condena de toda iniquidad: "lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo" (v. 45). Así el Rey del universo se pone del lado de los últimos, de los oprimidos, para rescatarlos de todo mal", afirmó el Papa.

Una celebración que recuerda el compromiso con la paz entre los pueblos

Durante su reflexión, León XIV también recuperó el sentido histórico de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, recordando la intención del papa Pío XI cuando instituyó esta celebración.

El Pontífice señaló que aquella decisión estuvo vinculada con una época marcada por tensiones y conflictos. En ese contexto, su predecesor quiso destacar que Jesucristo es el verdadero Señor de la historia y el Rey de paz y justicia para todos los pueblos del mundo. La referencia permite comprender que la celebración no se limita a una expresión de fe individual, sino que también contiene un mensaje dirigido a la convivencia entre las naciones y a la construcción de relaciones basadas en la justicia.

"En una época marcada por tensiones y conflictos, mi Predecesor quiso destacar que el Señor de la historia es Rey de paz y justicia para todos los pueblos del mundo", recordó León XIV. El Santo Padre señaló que la Iglesia continúa anunciando esa verdad a través de los siglos. Como pueblo peregrino, tiene la misión de mantener viva la esperanza y proclamar que el Reino de Dios viene y permanecerá para siempre.

En esa tarea, la esperanza cristiana se presenta como una referencia permanente para los pueblos, incluso en contextos atravesados por conflictos y dificultades.

María, Reina del cielo

Al finalizar su reflexión del Ángelus, León XIV confió la espera del Reino de Dios a la intercesión de la Virgen María, venerada por la Iglesia como Reina del cielo. El Papa pidió que María acompañe a los cristianos y los ayude a mantenerse perseverantes en el camino hacia el Reino de Dios.

De esta manera, el mensaje de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, quedó articulado alrededor de la justicia, la fraternidad, la misericordia y la defensa de los más vulnerables.

La enseñanza central del Pontífice fue que Cristo constituye el criterio para reconocer la verdadera justicia y que esa justicia no puede separarse del compromiso con quienes tienen hambre, necesitan acogida, carecen de protección o viven privados de libertad.

En el cierre de su reflexión, la referencia a María completó el llamado a mantener viva la esperanza y a perseverar en el camino cristiano, con la certeza de que el Reino de Dios viene y permanecerá para siempre.