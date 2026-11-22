Varios automóviles y viviendas fueron incendiados y vandalizados en cuatro localidades palestinas de Cisjordania ocupada, en una serie de ataques atribuidos a colonos israelíes. Las autoridades de Israel anunciaron la apertura de una investigación, mientras que dirigentes políticos expresaron posiciones contrapuestas sobre los hechos.

Según informó el ejército israelí, durante la noche del sábado se desplegaron soldados y policías en las zonas de Deir as Sudan, Deir Abu Mashaal, Kafr Malik y Al Tuwani, luego de recibir denuncias e imágenes que mostraban vehículos incendiados y pintadas en distintos sectores.

El dirigente opositor Gadi Eisenkot calificó los ataques como «terrorismo judío». En tanto, el diario The Times of Israel atribuyó los hechos a colonos israelíes extremistas.

Autos incendiados y mensajes en las viviendas

Imágenes difundidas por la agencia AFP en Kafr Malik y Deir Abu Mashaal mostraron vehículos calcinados y consignas escritas en las paredes.

Una de las pintadas decía: «Con sangre y fuego Judea cayó, con sangre y fuego Judea se levantará». El mensaje utiliza el término Judea, de origen bíblico, que sectores de la extrema derecha israelí emplean para referirse a una zona de Cisjordania.

Jihad Al Qaq, activista de Kafr Malik, relató que los ataques se produjeron durante la madrugada. «Colonos atacaron la zona norte, en las afueras del pueblo, hacia las dos de la madrugada», afirmó.

Además, sostuvo que los responsables incendiaron alrededor de ocho vehículos y escribieron consignas racistas en los muros de las viviendas.

La policía israelí confirmó la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.

Cruces políticos por los ataques

Eisenkot, rival político del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, denunció los hechos a través de la red social X y utilizó la expresión «terrorismo judío» para referirse a las agresiones.

El ministro saliente de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, cuestionó sus declaraciones y sostuvo que el dirigente opositor se había apresurado a emitir una valoración sin conocer los hechos ni los detalles de la investigación.

Por su parte, Yousef Jabareen, referente de la Lista Conjunta, una formación árabe israelí, afirmó que «el terrorismo de los colonos» es consecuencia de la intensificación de la ocupación y de las políticas del gobierno de Netanyahu.

La violencia en Cisjordania desde octubre de 2023

Cisjordania es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Allí viven más de medio millón de israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, junto con aproximadamente tres millones de palestinos.

La violencia en la región se intensificó desde octubre de 2023. Según un recuento de AFP basado en datos del Ministerio de Salud palestino, al menos 1.119 palestinos murieron a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde entonces.

En el mismo período, al menos 51 israelíes, incluidos militares, murieron en ataques palestinos o enfrentamientos en ese territorio, de acuerdo con cifras oficiales israelíes.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.