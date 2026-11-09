Allanaron la mansión de Peña en Paraguay y descubren una bóveda oculta

La investigación por el escándalo de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo este domingo en Paraguay, luego de que la Fiscalía confirmara oficialmente el allanamiento de una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino. Durante el procedimiento, los investigadores habrían encontrado una bóveda oculta detrás de una pared falsa, según informaron medios paraguayos.

El operativo fue comunicado mediante una publicación oficial del Ministerio Público paraguayo, que detalló la intervención de los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore. Los funcionarios encabezaron las diligencias en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, en el departamento de Cordillera.

Bajo el título "Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino", la Fiscalía informó que la medida se llevó adelante en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria.

La confirmación institucional permitió establecer que el procedimiento forma parte de las actuaciones judiciales relacionadas con el exmandatario. Sin embargo, el comunicado oficial no hizo referencia al hallazgo de la bóveda, cuya existencia fue difundida por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.

La bóveda oculta y el sofisticado mecanismo de seguridad

De acuerdo con la información publicada por ABC Color, durante la inspección de la residencia se detectó una bóveda escondida detrás de una pared falsa. El compartimiento estaría equipado con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí, que incluiría un sistema de reconocimiento de iris.

El medio paraguayo también difundió material audiovisual relacionado con la construcción de la propiedad, en el que se observa el espacio destinado a la bóveda oculta. Las imágenes incorporaron un elemento adicional a la información sobre el procedimiento realizado en la mansión del expresidente.

Por su parte, el diario Última Hora también informó que durante el allanamiento se encontró una bóveda con un avanzado sistema de seguridad. Pese a las publicaciones periodísticas sobre el hallazgo, hasta el momento no se informó oficialmente qué contiene el compartimiento ni si los investigadores lograron abrirlo. Tampoco se precisó si la estructura oculta guarda alguna relación con las operaciones financieras que forman parte de la investigación.

La diferencia entre la confirmación oficial del allanamiento y la información difundida por los medios sobre la bóveda constituye un aspecto central del caso. Mientras el Ministerio Público ratificó la realización del procedimiento y su vinculación con la causa Ueno Bank, los detalles sobre el compartimiento permanecen sujetos a la información periodística.

La investigación por presuntas irregularidades en Ueno Bank

El allanamiento se inscribe en las actuaciones iniciadas después de la imputación de Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

En su comunicación oficial, la Fiscalía explicó que la diligencia tiene como finalidad avanzar con las actuaciones previstas dentro de la investigación fiscal. El procedimiento, por lo tanto, se integra a una serie de medidas orientadas a esclarecer las presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria.

El Ministerio Público paraguayo mantiene abiertas investigaciones relacionadas con la administración de Ueno Bank, la utilización de fondos públicos y las operaciones financieras que se encuentran bajo análisis.

El caso también quedó atravesado por una crisis institucional y financiera que derivó en la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior detención. El allanamiento de la residencia se produjo después de esos acontecimientos, en un escenario en el que las pesquisas continúan avanzando sobre distintos aspectos vinculados con el patrimonio del exmandatario.

La aparición de una bóveda oculta en una propiedad investigada incorpora un nuevo elemento al expediente, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el contenido del compartimiento ni sobre una eventual conexión con los delitos presuntamente cometidos.

Una mansión valuada en dos millones de dólares

La residencia allanada se encuentra en una zona residencial de San Bernardino, una localidad turística ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción.

Según los datos difundidos sobre el inmueble, la propiedad cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados. Su valuación se estima en unos dos millones de dólares.

La mansión quedó bajo investigación debido a las operaciones crediticias que habrían sido utilizadas para financiar su construcción. La documentación citada por los diarios paraguayos señala que Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024.

El monto total de esas operaciones superó los 3.500 millones de guaraníes, equivalentes a unos 560.000 dólares. Las cuotas mensuales previstas para ambos préstamos ascendían a aproximadamente 239 millones de guaraníes. De acuerdo con la información difundida, ese monto representaba varias veces el salario que Peña percibía en su condición de presidente.

Las características de la propiedad, su valuación y las condiciones de los créditos forman parte de los elementos que rodean la investigación sobre el financiamiento de la construcción. En ese contexto, el allanamiento constituye una nueva diligencia dentro de las actuaciones que buscan esclarecer las operaciones vinculadas con Ueno Bank.

El patrimonio del expresidente, bajo la lupa

La investigación fiscal continúa abierta y mantiene bajo análisis diferentes operaciones relacionadas con la administración de la entidad bancaria, la utilización de fondos públicos y los movimientos financieros cuestionados.

El hallazgo de la bóveda, informado por ABC Color y Última Hora, amplía el foco de atención sobre la residencia de Santiago Peña, aunque todavía no permite establecer cuál sería su contenido ni si existe una vinculación directa con los hechos investigados.

Por el momento, la Fiscalía confirmó el allanamiento y explicó que la medida busca avanzar con las diligencias previstas en la causa. La información sobre el compartimiento oculto, en tanto, fue difundida por los medios paraguayos, sin que las autoridades hayan detallado oficialmente sus características o los resultados concretos de la inspección.

El caso Ueno Bank continúa así sumando actuaciones judiciales en medio de una crisis institucional y financiera que derivó en la destitución y posterior detención del exmandatario.

La mansión de San Bernardino, los préstamos superiores a 3.500 millones de guaraníes y la bóveda descubierta detrás de una pared falsa quedaron incorporados al escenario de una investigación cuyo alcance todavía no está definido. La eventual relación entre el compartimiento y los presuntos delitos investigados permanece sin confirmación oficial.