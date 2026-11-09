La nueva rutina de Maduro en la cárcel: lee la Biblia, el Corán y mantiene encuentros con un rabino

La vida de Nicolás Maduro en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, presenta una faceta diferente de la que caracterizó sus años al frente del régimen chavista. Según reconstruyó The New York Times a partir de testimonios de personas familiarizadas con su situación carcelaria, el exdictador venezolano dedica buena parte de su tiempo disponible a leer la Biblia, el Corán y otros textos religiosos y filosóficos.

El acercamiento a distintas creencias forma parte de una nueva rutina que incluye encuentros con capellanes del Metropolitan Detention Center (MDC), entre ellos un sacerdote católico y un rabino. La lectura de las escrituras del cristianismo y del islam ocupa largas horas de su jornada, en un contexto de reclusión que también produjo modificaciones en sus hábitos alimentarios y en su aspecto físico.

Desde su captura por fuerzas estadounidenses, ocurrida el pasado 3 de enero, Maduro perdió peso y debió adaptar su alimentación a las condiciones del establecimiento penitenciario. Los cambios fueron descritos por personas que conocen su situación y forman parte de los aspectos que el diario estadounidense reconstruyó sobre su vida en prisión.

El acercamiento a la religión constituye uno de los elementos más llamativos de esta nueva etapa, especialmente por la diversidad de tradiciones que aparecen en sus lecturas y encuentros.

La ascendencia judía sefardí y el encuentro con un rabino

La relación de Maduro con el judaísmo también forma parte de su actual rutina carcelaria. El exmandatario afirmó que tenía ascendencia judía sefardí, cuyos antepasados habrían emigrado desde las Antillas neerlandesas hacia Venezuela durante el siglo pasado.

Sin embargo, personas de su entorno aseguraron que antes de su captura nunca había mostrado un interés particular por esa religión. Esta diferencia entre sus declaraciones sobre sus orígenes familiares y sus hábitos previos fue señalada en la reconstrucción publicada por The New York Times.

El contacto con un rabino en el Metropolitan Detention Center se suma así a las reuniones que mantiene con otros referentes religiosos. La lectura de textos sagrados y filosóficos, junto con estos encuentros, aparece como una parte central de las horas disponibles durante su permanencia en el establecimiento.

No obstante, el acercamiento de Maduro a distintas prácticas religiosas no comenzó con su detención en Estados Unidos.

Sus antecedentes religiosos durante el régimen chavista

De acuerdo con The New York Times, durante su permanencia en el poder Maduro ya había mantenido vínculos con distintas expresiones religiosas. El exmandatario se identificaba como católico y sostenía una relación cercana con un sacerdote que compartía su ideología socialista. También buscó el respaldo de las comunidades evangélicas, un sector que ganó influencia en Venezuela durante los últimos años.

A su vez, Maduro, su esposa Cilia Flores y Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del régimen tras su captura, seguían las enseñanzas del gurú indio Sathya Sai Baba, fallecido en 2011.

Estos antecedentes permiten observar que el vínculo del exdictador con distintas creencias ya estaba presente durante su etapa de gobierno. Sin embargo, las personas de su entorno señalaron que el interés particular por el judaísmo no se había manifestado antes de su captura.

En la actualidad, la lectura de la Biblia y el Corán, junto con las reuniones con capellanes y un rabino, integra una rutina que se desarrolla bajo las condiciones de reclusión del MDC.

Una prisión con antecedentes de violencia y deficiencias

Maduro permanece alojado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal que alberga a unos 1.300 internos y que acumula antecedentes de violencia, deficiencias edilicias y falta de personal. El establecimiento también recibió a otros detenidos de alto perfil, entre ellos el músico Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Las condiciones de reclusión también se reflejan en los cambios alimentarios experimentados por el exmandatario. Según los testimonios recogidos por el diario estadounidense, Maduro adelgazó considerablemente y se quejó en reiteradas ocasiones de la calidad de los alimentos que recibe.

Antes de su captura, seguía una dieta paleolítica, un régimen basado en el consumo de productos que buscan reproducir los patrones alimentarios de las sociedades prehistóricas.

Dos personas que conocen sus hábitos alimenticios atribuyeron parte de la pérdida de peso a las dificultades para mantener esa dieta dentro del establecimiento. The New York Times indicó que su aspecto físico cambió de manera notoria durante los meses de reclusión.

Cilia Flores perdió más de 11 kilos y dos dientes

La situación de Cilia Flores, esposa de Maduro, también se deterioró durante su detención en Nueva York. La ex primera dama permanece alojada en el mismo complejo penitenciario que el exdictador, aunque en un sector destinado a la población general.

Los documentos presentados por su defensa ante la Justicia estadounidense detallan distintos problemas de salud que se agravaron desde su ingreso a prisión. Flores había sido sometida a una histerectomía poco antes de su captura y todavía se encontraba en recuperación cuando fue detenida. Desde entonces, perdió más de 11 kilos y dos dientes, además de recibir nitroglicerina por episodios de dolor en el pecho.

Sus abogados también advirtieron que pudo haber sufrido un infarto leve en julio y señalaron que actualmente duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche. La ex primera dama permaneció tres meses en aislamiento. Después de su traslado a un pabellón común, sufrió los efectos del gas pimienta que los guardias utilizaron para intervenir durante una pelea entre internas.

Su equipo jurídico presentó estos antecedentes para solicitar su liberación, pero el juez Alvin K. Hellerstein rechazó el planteo. El magistrado murió a los 92 años el mes pasado y fue reemplazado en la causa por Analisa Torres.

La captura en Caracas y los cargos que enfrentan

Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas. Después de años de presiones para que abandonara el poder, el presidente Donald Trump ordenó el operativo del 3 de enero.

Durante la intervención, fuerzas especiales ingresaron durante la noche en la capital venezolana, neutralizaron a los integrantes de la custodia y trasladaron al matrimonio a Estados Unidos.

Ambos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan.

La acusación contra el exmandatario incluye su presunta participación en una estructura que facilitó el ingreso de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, además de señalamientos por ordenar torturas contra detenidos, incluidos ciudadanos de ese país.

El juicio está previsto para el próximo año.

Mientras avanza el proceso judicial, la vida de Maduro en el Metropolitan Detention Center transcurre entre la lectura de textos religiosos y filosóficos, las reuniones con capellanes y los cambios físicos derivados de las condiciones de reclusión. Su acercamiento a distintas tradiciones religiosas, especialmente al judaísmo, constituye una de las facetas que emergieron tras su captura, en una etapa marcada también por las consecuencias de la detención para él y su esposa.