Tras la derrota electoral, Trump ahora dice que su política migratoria fue "demasiado dura"

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció que su política migratoria restrictiva fue "demasiado dura", una afirmación que representa una de sus retiradas públicas más claras respecto de uno de los pilares fundamentales de su agenda política. La declaración se produjo después de la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato y en medio de las repercusiones políticas que dejó el resultado electoral.

Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, emitida el domingo por la noche, Trump defendió parte de las medidas adoptadas para limitar drásticamente los cruces fronterizos ilegales. En ese sentido, sostuvo que merecía una calificación de "sobresaliente" por haber cerrado la frontera.

Sin embargo, al referirse a las deportaciones masivas, el mandatario reconoció que esa política lo había "perjudicado" en términos políticos. Su evaluación introdujo una diferencia entre las acciones destinadas a reducir los cruces ilegales y las expulsiones de personas que ya se encontraban en el país, incluidas algunas que, según sus propias palabras, tenían buenos trabajos.

El reconocimiento se produjo pese a que el Departamento de Seguridad Nacional insistía en que no iba a dar marcha atrás en la represión migratoria. De ese modo, las palabras del presidente expusieron un contraste entre su evaluación pública de las consecuencias electorales y la postura sostenida por el organismo encargado de la seguridad nacional.

La inmigración, entre las prioridades de los votantes

Las encuestas realizadas el día de las elecciones indicaron que la inmigración fue el tercer tema más importante para los votantes en los comicios de mitad de mandato, detrás de la economía y el estado de la democracia.

El resultado electoral también estuvo atravesado por el comportamiento de los votantes latinos en estados históricamente conservadores. En Texas, por ejemplo, el giro de ese sector hacia los demócratas contribuyó a sellar las aplastantes mayorías del Partido Demócrata en el Congreso.

Trump se refirió a ese escenario durante la entrevista con CBS y afirmó que la inmigración "ayudó y perjudicó" a sus compañeros republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes. La frase sintetizó su lectura de una política que, según sostuvo, tuvo efectos tanto favorables como adversos para su partido.

El mandatario reivindicó el resultado de las medidas de control fronterizo, pero reconoció que la aplicación de las deportaciones masivas generó consecuencias políticas negativas. La declaración llegó después de una elección en la que la inmigración ocupó un lugar relevante entre las preocupaciones de los votantes y en la que los demócratas consiguieron mayorías contundentes en el Congreso.

"Me merezco una matrícula de honor por cerrar la frontera"

En el diálogo televisivo, Trump insistió en que su gestión debía ser evaluada de manera positiva por la reducción de los cruces ilegales. "Creo que me merezco una matrícula de honor por cerrar la frontera", dijo en 60 Minutes.

A continuación, al referirse a las expulsiones, señaló: "En cuanto a expulsar gente, obtengo muy buenas calificaciones por expulsar a los malos". No obstante, el presidente reconoció que las deportaciones también alcanzaron a personas que tenían buenos empleos. En sus palabras, esa situación tuvo un impacto directo sobre su evaluación de la política migratoria.

"Pero me duele porque también nos llevamos a gente que tenía buenos trabajos, lo que provocó una infracción, o una violación de la ley, y fue que entraron al país ilegalmente", afirmó.

Luego, Trump sintetizó su valoración con una frase que marcó el tono de la entrevista: "Creo que fue demasiado duro". La admisión representó un cambio respecto de su defensa anterior de las medidas migratorias y de su insistencia en que las acciones de su administración debían profundizarse.

Una apertura al diálogo con los demócratas, sin detalles

Trump también manifestó que le "encantaría hacer algo sobre inmigración" junto con los demócratas del Congreso. Sin embargo, no ofreció detalles sobre qué tipo de acuerdo o iniciativa podría impulsar.

La declaración abrió la posibilidad de un acercamiento en torno a la política migratoria, aunque el presidente no especificó cuáles serían los términos de una eventual negociación ni qué medidas estaría dispuesto a modificar.

El comentario se produjo en un contexto en el que la inmigración tuvo un peso importante en el resultado electoral y en el que el propio mandatario reconoció que la estrategia de deportaciones había perjudicado políticamente a los republicanos.

El contraste con sus declaraciones de un año atrás

Las palabras conciliadoras de Trump en la entrevista del domingo contrastaron con su postura expresada un año antes en el mismo programa. En aquella ocasión, el presidente había mantenido una posición desafiante y sostuvo que las redadas migratorias de su administración "no han llegado lo suficientemente lejos".

La diferencia entre ambas declaraciones dejó en evidencia un cambio abrupto de tono respecto de la aplicación de la política migratoria. Mientras que en la entrevista anterior Trump reclamaba profundizar las redadas, ahora reconoció que las deportaciones habían afectado su posición política y que también habían alcanzado a personas con buenos trabajos.

Sus nuevas declaraciones, además, contrastaron con el comunicado que la Casa Blanca había enviado a la BBC ese mismo domingo. El texto difundido por la sede presidencial mantenía una postura distinta a las palabras conciliadoras que Trump expresó posteriormente en 60 Minutes.

La entrevista dejó así una evaluación del presidente sobre el impacto electoral de la inmigración: reivindicó el cierre de la frontera y las expulsiones de quienes consideró "malos", pero reconoció que la política aplicada fue demasiado dura y que sus consecuencias perjudicaron a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.