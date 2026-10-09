Aluvión devastador en Chile: seis muertos y Las Condes bajo zona de catástrofe

Un violento aluvión provocado por las intensas lluvias registradas durante las últimas horas dejó al menos seis personas fallecidas en Chile y provocó graves daños en sectores residenciales ubicados en las laderas de la cordillera de los Andes, en el oriente de Santiago. El fenómeno afectó aproximadamente 200 hectáreas, cubrió de barro calles, vehículos y viviendas y obligó a desplegar operativos de emergencia para rescatar a personas atrapadas y aisladas.

La emergencia se produjo tras una serie de precipitaciones primaverales concentradas en un corto período, que desencadenaron una importante correntada de lodo desde las zonas precordilleranas hacia los barrios residenciales. La fuerza del material arrastrado por el agua provocó escenas de destrucción, con automóviles desplazados fuera de las calles, viviendas inundadas y sectores cubiertos por piedras y barro.

Ante la magnitud de la situación, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes, ubicada en el sector oriental de la capital chilena. La medida busca disponer de los recursos necesarios para responder a la emergencia y atender las consecuencias del fenómeno.

El mandatario explicó que la declaración permitirá contar con todos los recursos necesarios para "enfrentar la emergencia", de acuerdo con los informes conocidos por la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión se adoptó mientras las autoridades locales, los equipos de bomberos y los organismos de respuesta continuaban trabajando en las zonas afectadas para asistir a los damnificados, localizar a posibles personas en riesgo y establecer con mayor precisión el alcance de los daños.

Seis víctimas fatales

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el aluvión había dejado al menos seis personas fallecidas. Al mismo tiempo, señaló que las autoridades continuaban recopilando información para determinar si había más personas afectadas por el episodio.

La cifra de víctimas fatales daba cuenta de la gravedad del fenómeno, que sorprendió a habitantes de distintos sectores residenciales y dejó a numerosas personas en situaciones de riesgo. Las tareas de emergencia se concentraron en viviendas inundadas, vehículos alcanzados por el barro y lugares donde la acumulación de material dificultaba el acceso.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los equipos habían logrado rescatar a personas que quedaron atrapadas dentro de automóviles y viviendas invadidas por el lodo. Los operativos también alcanzaron a quienes permanecían aislados en universidades y otros recintos de difícil acceso.

La complejidad de las tareas obligó a coordinar las acciones entre diferentes autoridades y equipos de respuesta, con el objetivo de avanzar en los rescates y mantener la capacidad de intervención ante nuevas situaciones de riesgo.

"Nos hemos también reunido con las otras autoridades para determinar también la estrategia que estamos trabajando. Así que estamos avanzando de forma eficiente y esperamos poder estar disponible para cualquier otra eventualidad", expresó Tromben al describir el trabajo desarrollado durante la emergencia.

Las declaraciones del comandante reflejaron la necesidad de mantener una estrategia coordinada para atender los distintos puntos afectados, en un escenario en el que las personas atrapadas y los sectores de acceso complicado exigían una intervención sostenida de los equipos de rescate.

Viviendas inundadas y vecinos atrapados por el barro

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, también se refirió a la situación que atravesaban los habitantes de la comuna y confirmó que numerosas viviendas habían resultado inundadas.

"Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas", señaló la jefa comunal. El testimonio puso el foco en las consecuencias directas del aluvión sobre las zonas habitadas. La corriente de barro ingresó en propiedades y dejó a personas sin posibilidades de salir por sus propios medios, lo que obligó a organizar tareas de asistencia y rescate.

Entre las escenas que concentraron la atención periodística se encontraba la de una familia que no podía abandonar su vivienda, situada en un segundo piso de Santiago. El episodio reflejaba las dificultades que enfrentaban algunos residentes para ponerse a salvo en medio de la acumulación de barro y la alteración de las condiciones de acceso.

Otra de las imágenes que impactaron durante la cobertura fue la de un ómnibus atrapado en medio de un río de lodo, rodeado de piedras. A esa situación se sumaron numerosos vehículos que fueron arrastrados por la correntada y terminaron sobre sectores pedregosos, en valles.

La fuerza del aluvión también quedó expuesta en el caso de personas que lograron salir de un automóvil después de que el vehículo fuera arrastrado aproximadamente dos kilómetros. La situación fue registrada durante las primeras horas de la mañana de este viernes por Televisión Nacional de Chile (TVN).

Las imágenes de automóviles desplazados a grandes distancias, viviendas cubiertas por el barro y personas atrapadas evidenciaron la dimensión del episodio en los barrios residenciales ubicados al pie de la cordillera.

Tormentas intensas en poco tiempo

La meteoróloga chilena Allison Göhler explicó a medios locales que el aluvión se originó por una línea de tormentas que avanzó de norte a sur a través de la Región Metropolitana. El sistema estuvo acompañado por precipitaciones intensas concentradas en un período breve.

Uno de los datos destacados fue el registro de 10 milímetros de lluvia en apenas media hora en algunas estaciones meteorológicas. Esa concentración de precipitaciones formó parte de las condiciones señaladas para explicar el desarrollo del fenómeno. La intensidad de las lluvias en lapsos cortos fue uno de los elementos centrales de los análisis sobre el episodio, que afectó amplias superficies de sectores residenciales y provocó el desplazamiento de agua, barro y piedras desde las áreas precordilleranas hacia las zonas habitadas.

En este contexto, las explicaciones meteorológicas permitieron identificar el desplazamiento de las tormentas como un factor relevante para comprender cómo se desarrolló la emergencia en la capital chilena.

Temporales y ríos atmosféricos

El agroclimatólogo y profesor de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, señaló a la agencia Xinhua que Chile fue afectado por temporales de lluvias intensas en períodos breves, asociados a ríos atmosféricos.

Según explicó, estos episodios provocaron una importante afectación tanto en las regiones centro-norte como en el sur del país. Además, indicó que las condiciones de lluvias intensas se extendieron hasta los comienzos de la actual primavera en el hemisferio sur. Su análisis situó el aluvión de Las Condes dentro de un contexto de temporales que afectaron diferentes regiones chilenas, con precipitaciones concentradas en lapsos reducidos y consecuencias en amplias áreas del territorio.

En el caso de Santiago, la combinación de tormentas intensas y el desplazamiento de material desde las laderas cordilleranas derivó en una emergencia que alcanzó a barrios residenciales, viviendas, calles y vehículos.

Las Condes, bajo emergencia

La declaración de zona de catástrofe dispuesta por el presidente José Antonio Kast marcó una respuesta institucional ante la gravedad del episodio. La medida permitirá disponer de los recursos necesarios para enfrentar la situación, mientras las autoridades de la Región Metropolitana continúan reuniendo información sobre las víctimas y los daños.

Los datos difundidos hasta el momento incluyen al menos seis personas fallecidas, unas 200 hectáreas afectadas y numerosos rescates de habitantes atrapados en vehículos, viviendas y recintos de difícil acceso. Entre los hechos más impactantes se encuentran el ómnibus inmovilizado entre el lodo y las piedras, los vehículos arrastrados por la correntada hasta aproximadamente dos kilómetros y la familia que quedó atrapada en una vivienda de Santiago.

Mientras los bomberos avanzan con los operativos y las autoridades coordinan las tareas de respuesta, la emergencia mantiene el foco en la asistencia a los residentes afectados y en la recopilación de información para establecer si existen más víctimas.

El aluvión dejó así una profunda afectación en sectores residenciales del oriente de Santiago, donde las intensas lluvias primaverales desencadenaron una correntada de barro que cubrió calles y viviendas y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate. La prioridad de las autoridades continúa centrada en atender a las personas afectadas y responder a las consecuencias de un fenómeno que dejó, hasta el momento, seis víctimas fatales y a Las Condes bajo declaración de zona de catástrofe.