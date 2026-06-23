Apagón global de Facebook, Instagram y WhatsApp: qué pasó con las apps

Este martes, usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook reportaron una serie de fallas simultáneas que afectaron el funcionamiento habitual de las principales plataformas de la compañía Meta. El episodio generó inconvenientes para millones de personas en distintas partes del mundo, alterando la dinámica cotidiana de comunicación, entretenimiento y trabajo que depende de estos servicios.

Los problemas comenzaron a advertirse alrededor de las 18.30, cuando numerosos usuarios señalaron dificultades para acceder a las aplicaciones, actualizar contenidos y utilizar algunas de sus funciones habituales. La simultaneidad de los reportes dio cuenta de una afectación extendida dentro del ecosistema digital de la empresa.

En un contexto de alta dependencia tecnológica, la interrupción de servicios tan masivos como los de Meta no solo impacta en la esfera personal, sino también en actividades laborales, comerciales y de difusión de contenidos que se sostienen sobre estas plataformas.

Instagram: errores en la carga del contenido y fallas en la experiencia visual

En el caso de Instagram, los reportes de los usuarios estuvieron vinculados principalmente a errores en la carga del feed, publicaciones e historias. Estas funciones, centrales para la experiencia de la red social, presentaron dificultades que impidieron la actualización normal del contenido.

Entre los inconvenientes más mencionados se destacaron:

Errores en la carga del feed , impidiendo visualizar publicaciones recientes.

, impidiendo visualizar publicaciones recientes. Fallas al intentar acceder o visualizar historias .

. Problemas al publicar contenido nuevo o actualizar el ya existente.

La afectación en estas funciones clave generó una experiencia interrumpida para los usuarios, que dependen de la actualización constante del contenido visual y social dentro de la plataforma.

Facebook: demoras en el acceso y navegación inestable

Por su parte, en Facebook, varios usuarios indicaron demoras para iniciar sesión y navegar por la plataforma. Estas dificultades se tradujeron en una experiencia irregular de uso, con tiempos de respuesta más lentos o interrupciones en el acceso a secciones habituales.

Los reportes incluyeron:

Demoras al momento de iniciar sesión .

. Dificultades para navegar dentro de la plataforma .

. Intermitencias en la carga de contenido.

Estas fallas afectaron tanto a usuarios individuales como a quienes utilizan la red social para fines informativos, comerciales o comunitarios, donde la continuidad del acceso es fundamental.

WhatsApp: interrupciones en la mensajería y impacto en la comunicación diaria

En el caso de WhatsApp, se registraron inconvenientes para enviar y recibir mensajes, una situación que tuvo un impacto directo en la comunicación personal, laboral y comercial.

Entre los principales problemas reportados se destacan:

Imposibilidad o demoras en el envío de mensajes .

. Dificultades para recibir comunicaciones en tiempo real.

en tiempo real. Interrupciones en la fluidez habitual de los chats.

Dado el rol central de WhatsApp como herramienta de mensajería instantánea, estas fallas afectaron múltiples ámbitos de la vida cotidiana, desde conversaciones personales hasta coordinaciones de trabajo y actividades comerciales.

Reacción en redes sociales y viralización del problema

La caída de los servicios de Meta generó una rápida repercusión en otras redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla y comentarios sobre las fallas detectadas. Este fenómeno amplificó la visibilidad del problema y permitió dimensionar su alcance global a través de testimonios en tiempo real.

La conversación digital se convirtió en un espacio de verificación colectiva, donde los usuarios contrastaban experiencias similares y confirmaban la extensión de las interrupciones en los distintos servicios.

Silencio oficial y trabajo técnico en desarrollo

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial para explicar el origen del inconveniente ni precisó la cantidad de cuentas afectadas. Tampoco informó un horario estimado para la normalización completa de las plataformas.

Mientras continúan los reportes desde distintos países, los equipos técnicos de la empresa trabajan para restablecer el servicio y devolver el funcionamiento habitual a las aplicaciones más utilizadas del ecosistema digital.

La falta de información oficial añade un elemento de incertidumbre en torno a la naturaleza del problema, mientras los usuarios esperan la restitución plena de los servicios que estructuran gran parte de la comunicación digital contemporánea.