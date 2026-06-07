Apuñalamiento múltiple en Penn Station: cinco heridos y un detenido en Nueva York

Cinco personas resultaron heridas este domingo por la noche tras un ataque con arma blanca en la estación Penn Station, uno de los principales centros de transporte de la ciudad de Nueva York. Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso, que permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, los equipos de emergencia asistieron a las víctimas en el lugar y posteriormente las trasladaron al Hospital Bellevue. Una de ellas presentaba heridas de gravedad, dos registraban lesiones de consideración moderada y las restantes sufrieron heridas leves.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad del agresor ni sobre los motivos que desencadenaron el ataque.

El hecho ocurrió en un punto neurálgico de la ciudad

El apuñalamiento tuvo lugar en Penn Station, una de las estaciones ferroviarias más concurridas de Estados Unidos y un nodo clave para el transporte de pasajeros en Nueva York.

El incidente se produjo además en la antesala de un importante evento deportivo: el tercer partido de las Finales de la NBA, que se disputará en el Madison Square Garden, estadio ubicado sobre la propia estación ferroviaria.

La presencia prevista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ese encuentro ya había motivado un refuerzo de los operativos de seguridad en la zona, con participación del Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y otras agencias federales.

Investigación en curso

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió algún vínculo entre el agresor y las víctimas.

Por el momento, no trascendió información oficial sobre el estado actualizado de los heridos ni sobre posibles cargos que enfrentará el detenido.