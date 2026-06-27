Argentina desplegó un operativo humanitario aéreo hacia Venezuela

l vocero presidencial Adrián Ravier informó el inicio de un operativo de gran magnitud de las Fuerzas Armadas argentinas destinado a brindar asistencia humanitaria a Venezuela, país afectado por violentos terremotos en La Guaira.

Según detalló en su cuenta de la red social X, el despliegue comenzó desde la Base Aérea de El Palomar, donde se puso en marcha una operación orientada a la respuesta inmediata ante emergencias internacionales.

Ravier describió la misión como una acción que refleja el "profesionalismo, preparación y capacidad real de respuesta ante emergencias", destacando que la operación es conducida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En este primer movimiento, la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina transporta:

Personal militar especializado

Perros de guerra con sus guías

Equipamiento de la Armada Argentina

Supervisión institucional y coordinación del operativo

El vocero también señaló la participación de autoridades nacionales en la supervisión del operativo. En particular, indicó que el Ministro Carlos Presti supervisó el despliegue y participó en la despedida de la dotación antes de la partida.

Este acompañamiento institucional marcó el inicio de las tareas de búsqueda y rescate en terreno, en el marco de la emergencia en Venezuela.

Asimismo, se informó que el despegue de la segunda fase del operativo será supervisado por:

La Ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva

El Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie

Despliegue aéreo desde Ezeiza: dos aviones con asistencia

Ravier puntualizó que, en horas de la noche, se concretaría un nuevo tramo del operativo con el despegue desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de dos aeronaves con destino a Venezuela.

El primero de los aviones transporta:

76 Brigadistas USAR Equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina Equipos ARG13 de PUMA

Dos puntos focales (contactos operativos)

El segundo avión lleva un conjunto de insumos críticos destinados a la emergencia:

Alimentos

Medicamentos

Equipamiento especial de rescate

Este componente aéreo se suma al dispositivo inicial desplegado desde El Palomar, consolidando una operación de múltiples fases y capacidades logísticas.

Recursos humanos, técnicos y logísticos puestos a disposición

El operativo incluye una amplia disponibilidad de recursos humanos y materiales especializados para intervención en catástrofes. Entre los elementos destacados se encuentran:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos Incluye ambulancia, enfermeros y auxiliares

con equipamiento completo y medicamentos 1 avión Embraer de 40 plazas

1 avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina

1 aeronave de Aerolíneas Argentinas

2 plantas potabilizadoras de agua Operadas por 16 operadores del Ejército Argentino

Expertos en estructuras colapsadas

Drones con operadores especializados

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) Capacidades para intervención en: Estructuras colapsadas Inundaciones Incendios Apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército

134 carpas

48 kits de cocina

Colchones, camillas y aires acondicionados

Un operativo integral de respuesta ante emergencias

El conjunto de recursos movilizados refleja una estructura operativa de gran escala, articulada entre distintas fuerzas y organismos del Estado argentino. La presencia de brigadistas USAR, personal militar especializado, equipos médicos y logística aérea conforma un dispositivo diseñado para intervenir en escenarios de alta complejidad como los derivados de terremotos.

La combinación de aeronaves —incluyendo el Embraer de 40 plazas, el Hércules C130 y una aeronave de Aerolíneas Argentinas— permite el traslado simultáneo de personal especializado, insumos críticos y equipamiento técnico.

En paralelo, la participación de las plantas potabilizadoras, los drones operativos, los expertos en estructuras colapsadas y los equipos con canes de rescate refuerza el carácter multidisciplinario del despliegue.