Pánico en China: una avioneta se estrelló contra la torre más alta de Beijing

Momentos de tensión y conmoción se vivieron en la capital de China luego de que una aeronave ligera impactara contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, el edificio más alto de Beijing.

El episodio ocurrió en la zona de Guomao, considerada el principal centro financiero de la capital china, ubicada en el distrito de Chaoyang. Se trata de uno de los sectores de mayor actividad empresarial del país, donde también se encuentran otros edificios emblemáticos, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

La magnitud del incidente generó una inmediata repercusión debido a que el impacto se produjo en uno de los puntos urbanos más representativos de Beijing, donde diariamente se concentra una intensa actividad comercial y corporativa. Hasta el momento, las autoridades chinas no difundieron información oficial sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni confirmaron la existencia de víctimas.

Se estrella una avioneta contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín https://t.co/fK0pTpS7X5 pic.twitter.com/oF87rIm3Mi — EL MUNDO (@elmundoes) June 26, 2026

Las imágenes que reflejaron la magnitud del episodio

Tras el impacto comenzaron a circular en redes sociales imágenes que mostraban parte de las consecuencias del incidente. Los registros difundidos exhibían escombros cayendo desde la Torre CITIC, un edificio de 109 pisos, además de la cola de la aeronave y la ventana rota de un taxi que se encontraba en tierra.

Las imágenes rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas y reflejaron el momento posterior al choque, aunque las autoridades no emitieron una versión oficial que permitiera reconstruir la secuencia del accidente.

La difusión del material audiovisual incrementó la repercusión internacional del episodio mientras continuaban las tareas para establecer qué ocurrió.

La aeronave involucrada

Según informó CNN, la aeronave involucrada sería un Sunward SA 60L Aurora, un avión deportivo ligero de fabricación nacional perteneciente a una empresa local de aviación.

Al mismo tiempo, datos de vuelo no verificados de Flightradar24, publicados en línea, parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave. Sin embargo, esa información aún no cuenta con confirmación oficial y forma parte de los elementos que comenzaron a conocerse tras el incidente.

Uno de los principales interrogantes continúa siendo el origen del incidente. Hasta el momento, las autoridades de China no informaron si hubo víctimas ni brindaron una explicación oficial acerca de las circunstancias en las que la aeronave impactó contra el edificio.

Tampoco se conoce si el aparato realizaba un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ya que esa información no fue confirmada oficialmente. Del mismo modo, permanece sin establecerse si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas, aspectos que continúan sin definición mientras se espera una comunicación oficial sobre lo sucedido.

La ausencia de información oficial mantiene abiertas todas las posibilidades respecto de la investigación del episodio.

El edificio más alto de Beijing

La Torre CITIC, conocida también como China Zun, constituye uno de los edificios más representativos del perfil urbano de Beijing.

Con una altura de 528 metros, el rascacielos fue inaugurado en 2018 y desde entonces se convirtió en el edificio más alto de la capital china. Su ubicación en el centro financiero de Guomao la transformó en uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad y en una referencia del desarrollo urbano de Beijing.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China decidió vetar la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitar de manera estricta aquellos que superaran los 250 metros.

Según la información disponible, esa decisión respondió a preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural de este tipo de edificios y con las dificultades que enfrentaban algunos promotores para atraer inquilinos.