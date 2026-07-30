Brasil decidió el regreso de su embajador a la Argentina, pero aún no fijó una fecha

En un escenario marcado por la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el Gobierno brasileño dio un paso para restablecer la normalidad en el vínculo bilateral al decidir el regreso de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, aunque todavía no fijó una fecha para que ello ocurra.

La decisión fue adoptada luego de una reunión encabezada este miércoles por el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien recibió al diplomático para evaluar el estado de las relaciones entre ambos países tras el conflicto que se desató durante el fin de semana.

El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y tuvo como objetivo monitorear la evolución del vínculo bilateral después de los episodios que derivaron en el llamado a consultas del representante diplomático brasileño.

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete de Mauro Vieira, Ricardo Monteiro; la secretaria para América Latina y el Caribe, Gisela Padovan; y el director del Departamento de América del Sur, João Marcelo Galvão de Queiroz, quienes analizaron junto al canciller el escenario diplomático abierto entre ambos países.

El regreso del embajador, sin una fecha definida

Según explicaron a TN desde la Embajada de Brasil en Buenos Aires, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió que Julio Bitelli retorne a la Argentina para continuar con sus funciones diplomáticas.

No obstante, las mismas fuentes señalaron que aún no existen plazos definidos para concretar ese regreso, lo que refleja que la tensión diplomática generada en los últimos días todavía no se encuentra completamente superada.

De esta manera, aunque Brasil decidió avanzar hacia la normalización de la representación diplomática en Buenos Aires, el proceso continúa abierto y sujeto a la evolución de la relación política entre ambos gobiernos.

El origen del conflicto diplomático

El conflicto bilateral se desencadenó luego de las declaraciones formuladas por el presidente Javier Milei durante un acto del Partido Liberal (PL) realizado en San Pablo.

En ese evento, el mandatario argentino manifestó su respaldo a la candidatura presidencial del opositor Flávio Bolsonaro y dirigió fuertes críticas contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según la información difundida, Milei calificó a Lula como "ladrón" y "presidiario", al tiempo que se refirió al juez del Tribunal Supremo de Justicia, Alexandre de Moraes, con la expresión "basura calva".

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del Gobierno brasileño y derivaron en una serie de gestiones diplomáticas entre ambos países.

La respuesta del Gobierno de Brasil

Tras los dichos del presidente argentino, la Cancillería de Brasil, encabezada por Mauro Vieira, expresó públicamente su rechazo. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que nunca antes un presidente extranjero había realizado ese tipo de agravios contra el jefe de Estado brasileño, las instituciones democráticas y el pueblo de Brasil durante una visita oficial al país.

Como parte de esa respuesta diplomática, el domingo el canciller brasileño decidió llamar a consultas al embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, medida adoptada como señal de protesta frente a las declaraciones de Javier Milei.

Ese mismo día, Vieira también convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, con el propósito de transmitir formalmente el malestar del Gobierno de Lula da Silva por las expresiones del mandatario argentino.

La postura del Gobierno argentino

Mientras Brasil analizaba el escenario diplomático, el Gobierno argentino buscó reducir la tensión generada por el conflicto. En ese marco, el canciller Pablo Quirno expresó este miércoles el deseo de que Julio Bitelli pueda regresar "lo antes posible" a Buenos Aires para retomar el trabajo conjunto en la agenda bilateral.

Durante sus declaraciones, Quirno sostuvo que la posición argentina consiste en diferenciar los aspectos políticos e ideológicos del funcionamiento institucional de la relación entre ambos países.

En ese sentido, afirmó: "Separamos lo que es el carril político y el ideológico del carril institucional. Nosotros tuvimos episodios de esta naturaleza a los cuales no respondimos, ni vamos a responder a las declaraciones de Lula y sus funcionarios".

El funcionario también destacó el vínculo institucional con el representante diplomático brasileño y señaló que el Gobierno argentino mantiene "la más alta estima" por Julio Bitelli. Además, manifestó su expectativa de que, una vez concluidas las consultas en Brasil, el embajador pueda regresar para continuar desarrollando "la extensa agenda bilateral" que mantienen ambos países.

Finalmente, Quirno dejó en claro la posición oficial respecto del vínculo diplomático entre Argentina y Brasil al afirmar: "De nuestro lado, no hay chance de que se rompan las relaciones bilaterales".

Una agenda bilateral que busca mantenerse

La decisión del Gobierno brasileño de autorizar el regreso de Julio Bitelli representa un paso hacia la continuidad de la representación diplomática en Buenos Aires, aunque la ausencia de una fecha definida para su retorno evidencia que el conflicto generado por las declaraciones presidenciales aún no se encuentra completamente resuelto.

Mientras tanto, tanto Brasil como Argentina mantienen posiciones diferenciadas respecto del episodio que originó la crisis, aunque desde la Cancillería argentina se expresó la voluntad de preservar el funcionamiento institucional de la relación y de continuar desarrollando la agenda común entre ambos países.