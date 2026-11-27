El chavismo anunció que avanzará con la derogación de una de las leyes más cuestionadas del ordenamiento jurídico venezolano. Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, una normativa que contempla penas de hasta 30 años de prisión y hasta 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan o respalden sanciones internacionales contra el gobierno de Venezuela.

La decisión fue comunicada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del país. El dirigente anticipó que el próximo martes 1 de diciembre presentará ante el Poder Legislativo el procedimiento correspondiente para dejar sin efecto la legislación, que había sido aprobada en noviembre de 2024, durante la administración de Nicolás Maduro.

El anuncio representa un cambio de posición del oficialismo respecto de una norma que, en el momento de su aprobación, había sido defendida por sus principales referentes como una herramienta para castigar a quienes consideraban responsables de promover medidas internacionales contra Venezuela.

"Queremos informar al país que vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada", expresó Jorge Rodríguez ante los medios de comunicación, al confirmar que el bloque oficialista impulsará formalmente la eliminación de la normativa.

La declaración adquiere particular relevancia por la trayectoria del propio dirigente en relación con esta legislación. Rodríguez había respaldado su aprobación y prometido castigos para quienes consideraba "traidores a la patria". Sin embargo, ahora justificó la decisión de avanzar con su derogación a partir de las modificaciones que, según sostuvo, se produjeron en el escenario político venezolano.

Jorge Rodríguez justificó el cambio de postura por el nuevo escenario político

Al explicar los motivos que llevaron al oficialismo a revisar la continuidad de la Ley Simón Bolívar, el presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que la normativa respondió a una coyuntura específica y que, desde su perspectiva, ya cumplió el objetivo para el cual había sido concebida.

"Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela y cumplió en su debido tiempo su cometido", afirmó el dirigente.

Rodríguez también señaló que ningún ciudadano venezolano había recibido las sanciones más severas previstas en la legislación. Sobre esa base, consideró que su eliminación podría contribuir a generar mejores condiciones para el entendimiento entre los distintos sectores políticos.

En ese sentido, calificó la derogación como una medida "muy sana" para favorecer el proceso de diálogo político que se desarrolla en el país.

La explicación oficial introduce un cambio significativo respecto del discurso que acompañó la aprobación de la ley en noviembre de 2024. En aquel momento, el oficialismo había defendido la necesidad de establecer castigos severos contra quienes impulsaran sanciones internacionales contra el gobierno. Ahora, el mismo espacio político plantea que la norma debe dejar de estar vigente debido a que respondió a una situación particular que, según su interpretación, ya fue superada.

La derogación forma parte de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición

La iniciativa anunciada por Jorge Rodríguez no aparece aislada de las conversaciones políticas que mantienen representantes del chavismo con un sector de la oposición venezolana. La decisión se inscribe en un proceso de negociaciones que tiene como una de sus principales referencias a la dirigente Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Durante el tercer ciclo de negociaciones, desarrollado en octubre, ambas delegaciones habían acordado revisar distintas disposiciones legales cuestionadas por sus consecuencias sobre los derechos políticos y las libertades civiles.

Entre las normas incluidas en esa revisión se encontraba precisamente la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, cuya eventual derogación ahora fue anunciada por el titular del Parlamento.

La discusión sobre esta legislación había adquirido relevancia por las facultades punitivas que contemplaba y por su impacto potencial sobre dirigentes, ciudadanos y sectores políticos críticos del gobierno venezolano. Después de su aprobación, distintas organizaciones no gubernamentales rechazaron la normativa y la definieron como un instrumento de control destinado a limitar el disenso. Las críticas estuvieron centradas en la severidad de las penas previstas y en las consecuencias que podían derivarse de promover o respaldar sanciones internacionales contra el Ejecutivo.

La ley establecía dos tipos de castigos especialmente significativos:

Penas de prisión: hasta 30 años de cárcel para quienes promovieran o respaldaran sanciones internacionales contra el gobierno venezolano.

Inhabilitación política: hasta 60 años sin posibilidad de ejercer derechos políticos en los términos previstos por la normativa.

La revisión de estas disposiciones fue incorporada a las conversaciones entre el oficialismo y la oposición, en un intento de abordar cuestionamientos relacionados con el funcionamiento institucional y las garantías políticas.

Qué ocurrirá con las inhabilitaciones de María Corina Machado y otros dirigentes

Uno de los aspectos centrales que deben distinguirse tras el anuncio de Jorge Rodríguez es que la eventual derogación de la Ley Simón Bolívar no significará la restitución automática de los derechos políticos de María Corina Machado ni de otros dirigentes opositores que actualmente se encuentran inhabilitados.

La razón es que las restricciones que afectan a determinados referentes de la oposición responden a mecanismos legales diferentes de los establecidos en la legislación que el chavismo pretende eliminar.

En particular, las inhabilitaciones administrativas están contempladas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, una normativa que también integra las discusiones del diálogo político entre el oficialismo y la oposición. Ese artículo establece los procedimientos mediante los cuales pueden imponerse inhabilitaciones a candidatos para ejercer cargos públicos. Se trata de un mecanismo distinto del previsto en la Ley Simón Bolívar, por lo que la eliminación de esta última no modifica automáticamente las sanciones administrativas existentes.

Entre los dirigentes alcanzados por esos procedimientos se encuentran María Corina Machado y la propia Dinorah Figuera, dos referentes de la oposición venezolana cuyas situaciones políticas continúan vinculadas con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, aunque el oficialismo avance con la derogación de la legislación contra el bloqueo, permanecerá pendiente la discusión sobre las inhabilitaciones administrativas que impiden a distintos dirigentes opositores participar en determinadas instancias electorales o ejercer cargos públicos.