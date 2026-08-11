Desesperada búsqueda de un argentino que desapareció en Colombia tras el terremoto

La preocupación crece alrededor de Carlos Luis Cáceres, un argentino de 69 años oriundo de la provincia de San Juan, quien permanece desaparecido en Colombia luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes. Desde el momento en que ocurrió el movimiento sísmico, sus familiares no lograron volver a establecer comunicación con él y temen que pueda haber quedado afectado por la emergencia.

Cáceres nació en el departamento Rivadavia, en San Juan, y actualmente reside en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira, una de las zonas alcanzadas por el fuerte movimiento. Su hija, Carla Cáceres, permanece en San Juan y es quien lleva adelante el pedido de ayuda para obtener alguna información sobre su padre.

Desde que se produjo el terremoto, la joven intenta comunicarse con él sin éxito. La falta de información profundiza la incertidumbre, especialmente porque las comunicaciones se vieron afectadas en distintas zonas de Colombia a raíz de la emergencia.

El principal obstáculo para conocer el estado de Carlos es precisamente el colapso de las comunicaciones. Según explicó su hija, las líneas telefónicas permanecen prácticamente inutilizadas, lo que impide confirmar si el hombre se encuentra a salvo o si necesita asistencia.

A esa dificultad se suma otro factor que incrementa la angustia familiar: Carlos es una persona mayor y, ante una eventual situación de emergencia, podría no recordar los números telefónicos de sus familiares para intentar comunicarse con ellos.

Una búsqueda permanente entre redes y noticieros

Ante la imposibilidad de establecer contacto directo, Carla mantiene una búsqueda constante a través de las redes sociales y los medios de comunicación colombianos. La joven sigue las transmisiones y las noticias con la esperanza de encontrar alguna referencia que permita conocer dónde se encuentra su padre.

"Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó Carla, según consignó Tiempo de San Juan.

La frase refleja la situación que atraviesa la familia desde el momento del terremoto: la ausencia de comunicación y la falta de información concreta mantienen abierta una incertidumbre que, hasta el momento, no pudo ser despejada.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las regiones más afectadas, la familia de Cáceres intenta obtener cualquier dato que permita determinar su paradero y conocer su estado.

Una vida entre San Juan, España y Colombia

Carlos Luis Cáceres había emigrado de San Juan hace varios años en busca de nuevas oportunidades laborales. Su recorrido lo llevó primero a España, donde vivió durante un largo período, antes de establecerse posteriormente en Colombia.

Desde hacía aproximadamente cinco años, el hombre se encontraba radicado en ese país. Su vida se había desarrollado así lejos de su provincia de origen, aunque mantenía el vínculo con sus seres queridos en la Argentina. De acuerdo con el relato de su hija, Cáceres tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con su familia. Ese regreso, que estaba previsto antes de la tragedia, quedó ahora atravesado por la incertidumbre generada por el terremoto y la imposibilidad de establecer contacto.

La familia sanjuanina busca ahora cualquier información que pueda permitir conocer qué ocurrió con el hombre de 69 años en las horas posteriores al sismo.

El terremoto y la emergencia en Colombia

El terremoto ocurrió este lunes a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas regiones de Colombia.

La intensidad del fenómeno también permitió que fuera percibido en Ecuador y Panamá, mientras que dentro de Colombia afectó a numerosas localidades y ciudades. Hasta este martes por la mañana, la tragedia había dejado al menos 164 muertos y más de 570 heridos. Además, 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron distintos tipos de daños.

Las autoridades mantienen los operativos de emergencia destinados a localizar a personas que permanecen atrapadas entre los edificios afectados o cuyo paradero todavía se desconoce.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó. En Bogotá y Medellín también se sintió el movimiento, aunque hasta el momento no se informaron daños estructurales de gravedad en esas ciudades.