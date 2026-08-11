Terremoto en Colombia: milagroso rescate de un bebé de los escombros de un hospital

En medio de los operativos de emergencia desplegados en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4, los equipos de socorro protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al encontrar con vida a un bebé y a su madre entre los escombros de un hospital que había colapsado.

El menor, de apenas unos meses de nacido, permaneció durante horas bajo los restos de la estructura junto a un adulto. Finalmente, los rescatistas lograron ubicarlos y retirarlos con vida de entre los escombros. El momento fue registrado por un testigo y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los socorristas consiguen sacar al bebé de entre los brazos de un hombre. La tensión del operativo queda reflejada en los gritos de quienes participan del rescate. "Paramédicos, paramédicos", se escucha decir con desesperación mientras los rescatistas alertan que habían encontrado a un bebé.

La escena adquirió una particular dimensión debido a que tanto el menor como el adulto se encontraban conscientes después de haber permanecido durante horas atrapados bajo los escombros.

👏 El esperanzador rescate de un bebé de seis meses atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia pic.twitter.com/62Fq22Ngi0 — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) August 11, 2026

Un rayo de esperanza en Cali

El rescate se produjo en Cali, en medio de una emergencia que se extendió por distintos puntos de Colombia luego del fuerte movimiento registrado este 10 de agosto.

La aparición con vida de la madre y su bebé se convirtió en un rayo de esperanza dentro de un escenario marcado por víctimas fatales, personas heridas y graves daños materiales. La prioridad de los equipos de socorro continuaba concentrada en localizar y salvar a quienes permanecían atrapados.

El registro del rescate permitió mostrar uno de los momentos más conmovedores de los operativos. La imagen del bebé siendo retirado de entre los restos de la estructura, mientras los rescatistas reclamaban la presencia de paramédicos, reflejó la urgencia con la que se desarrollaban las tareas.

Un terremoto de magnitud 7,4

El sismo se registró a las 7:34 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. La magnitud alcanzó los 7,4 en la escala de Ritcher, provocando consecuencias de gravedad en diferentes zonas del país.

De acuerdo con la información consignada, el terremoto dejó hasta el momento un saldo de al menos 164 muertos y 61 edificios colapsados. El movimiento fue percibido en distintas ciudades y departamentos, entre ellos:

Cali.

Chocó.

Manizales.

Pereira.

Bogotá.

Medellín.

En Cali, Chocó, Manizales y Pereira se registraron reportes de víctimas fatales, personas heridas y graves daños en edificios. En Bogotá y Medellín, en tanto, el temblor también provocó algunas grietas, aunque no se informaron daños estructurales.

La amplitud con la que fue percibido el movimiento también alcanzó a países vecinos. Tanto Ecuador como Panamá registraron el sismo, situación que derivó en la evacuación de edificios y oficinas públicas.

Los equipos de rescate continúan trabajando

Mientras las autoridades evalúan el impacto de la tragedia, los equipos de rescate continúan trabajando intensamente para encontrar a las personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

La búsqueda se desarrolla en un contexto de emergencia generalizada, con estructuras colapsadas y daños reportados en diferentes puntos del territorio afectado. Cada operativo de rescate representa, en ese escenario, una carrera contra el tiempo para localizar a quienes todavía pueden encontrarse con vida.

El hallazgo del bebé y de su madre representa uno de esos episodios. Después de horas bajo los restos de la estructura, ambos fueron encontrados con vida y retirados por los socorristas. El video que documentó el momento permitió que la escena trascendiera el lugar del operativo y se transformara rápidamente en un contenido viral.

La reacción de los rescatistas ante el hallazgo del menor, con los pedidos desesperados de asistencia médica, quedó registrada como una de las imágenes más fuertes de la emergencia.