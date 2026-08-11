Terremoto en Colombia: De La Espriella llegó a la zona más afectada

En medio de los dramáticos operativos de rescate que se desarrollan en Colombia tras el terremoto, el mandatario De La Espriella llegó a la ciudad de Pereira, una de las zonas alcanzadas por la tragedia, para ponerse al frente de la respuesta ante la emergencia.

A través de un comunicado, el mandatario afirmó que permanecerá encabezando el operativo destinado a atender las consecuencias del desastre y expresó su compromiso con las familias afectadas. "Mi compromiso está con cada una de las familias damnificadas", sostuvo.

La llegada del mandatario se produjo mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros, en una carrera contra el tiempo para localizar a personas que permanecen desaparecidas y asistir a quienes resultaron heridas.

Según la agencia Reuters, el terremoto dejó al menos 224 muertos y miles de desaparecidos, en un escenario que mantiene a las autoridades concentradas en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a las poblaciones damnificadas.

Diana, una sobreviviente esperando el rescate

Abelardo de la Espriella anunció subsidios

Como parte de las medidas anunciadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella al arribar a la zona afectada, se se informaron subsidios de arriendo en Quibdó. La asistencia estará destinada a los hogares que deban abandonar sus viviendas mientras avanzan las reparaciones. El anuncio fue realizado ante autoridades locales y la Unidad de Gestión del Riesgo, que cuenta con recursos disponibles para realizar giros inmediatos.

La medida apunta a ofrecer una alternativa para las familias que, como consecuencia de los daños provocados por el terremoto, tengan que salir temporalmente de sus hogares. El esquema contempla:

Subsidios de arriendo para hogares de Quibdó.

Asistencia para familias que deban salir de sus viviendas mientras avanzan las reparaciones .

. Anuncio realizado ante autoridades locales y la Unidad de Gestión del Riesgo .

. Recursos disponibles para giros inmediatos.

Un operativo con autoridades nacionales y asistencia humanitaria

El mandatario colombiano arribó acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien, de acuerdo con medios locales, se encuentra liderando el acopio de las ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

La presencia de las autoridades nacionales se desarrolla mientras se despliega una respuesta extraordinaria frente a la magnitud de los daños. En las zonas afectadas, los equipos de emergencia permanecen trabajando para evaluar las consecuencias del movimiento sísmico y avanzar en las tareas de rescate.

En la ciudad se informó que hay más de 110 personas desaparecidas, 120 desaparecidas y cerca de 1000 heridas, de acuerdo con los datos proporcionados en el reporte de la emergencia.

La situación mantiene una fuerte presión sobre los organismos encargados de la respuesta, debido a la cantidad de personas que necesitan asistencia y a la continuidad de los trabajos de búsqueda entre las estructuras afectadas.

96 réplicas desde el sismo principal

A la emergencia provocada por el terremoto se suma la actividad sísmica registrada posteriormente. El Servicio Geológico Colombiano informó que, desde la ocurrencia del sismo principal y con corte a las 08:30 a.m. del 11 de agosto de 2026, se registraron 96 réplicas.

Este escenario llevó a las autoridades a mantener una vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos movimientos, mientras los equipos continúan trabajando en las regiones afectadas.

La sucesión de réplicas constituye otro elemento dentro de un operativo que debe desarrollarse en condiciones complejas, particularmente mientras se evalúa el estado de las estructuras y se llevan adelante las labores de búsqueda y asistencia.

Rescates, daños y una emergencia que continúa

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades activaron medidas extraordinarias destinadas a atender a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en las distintas regiones afectadas. Mientras algunos grupos trabajan directamente entre los escombros para intentar encontrar a personas desaparecidas, otros equipos avanzan con la evaluación de los daños estructurales provocados por el terremoto.

La emergencia, por lo tanto, no se limita al impacto inicial del movimiento sísmico. La respuesta incluye simultáneamente la búsqueda de personas, la atención de los heridos, la asistencia a las familias damnificadas, el alojamiento de quienes no pueden permanecer en sus viviendas y la evaluación de las estructuras que resultaron afectadas.

En ese contexto, las autoridades mantienen además una vigilancia sobre la evolución de la actividad sísmica debido a las réplicas registradas después del terremoto que golpeó al país.