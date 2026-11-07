Cómo se vota al Senado de España: el 29-N se eligen en las urnas 208 senadores y 350 diputados

Domingo 29 de noviembre, dentro de la cabina. En una mano, la papeleta blanca del Congreso: un solo partido, una lista cerrada y ninguna decisión más que tomar. En la otra, una hoja de color sepia, más larga, con decenas de nombres y una casilla junto a cada uno.

Esa segunda papeleta es la que más dudas genera cada cuatro años, y también la que más votos nulos produce por despiste.

Junto a los 350 diputados, el 29-N se eligen en las urnas 208 senadores. Si quiere repasar el resto de piezas de la cita (calendario, candidaturas, reparto de escaños), las tiene reunidas en las claves de las elecciones generales.

Aquí nos quedamos dentro de la cabina, con la papeleta sepia en la mano, para resolver tres preguntas: a quién se vota, cuántas cruces caben y qué convierte una papeleta válida en un voto que no cuenta.

Una papeleta en la que se vota a personas

La diferencia de fondo está en el artículo 69 de la Constitución y en el título de la LOREG dedicado al Senado: en esta cámara no se vota a un partido, sino a candidatos con nombre y apellidos. Es un sistema de listas abiertas.

En la papeleta aparecen todos los candidatos que se presentan por la provincia o la isla, agrupados por la candidatura que los respalda. El elector marca con una cruz la casilla de cada persona a la que quiere votar. Eso tiene tres consecuencias prácticas que muchos votantes desconocen:

Se pueden combinar candidatos de partidos distintos en la misma papeleta.

No es obligatorio agotar las cruces: marcar un solo nombre es un voto válido.

No se aplica la ley D'Hondt. Ganan los candidatos que obtienen más votos individuales, en orden, hasta cubrir los escaños de la circunscripción.

Como la papeleta es larga, muchos electores prefieren llevarla marcada desde casa. Es perfectamente legal: basta con usar la papeleta oficial que reparten los partidos o la que se recoge en el colegio, marcarla con calma y meterla en el sobre sepia.

Cuántas cruces caben en su papeleta

El número máximo de cruces depende del lugar donde se vota. La regla general es marcar un nombre menos de los senadores que se eligen, para que el territorio reparta sus escaños entre más de una opción.

Circunscripción Senadores que elige Cruces máximas Cada una de las 47 provincias peninsulares 4 3 Gran Canaria, Mallorca y Tenerife 3 2 Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro 1 1 Ceuta y Melilla 2 1

Las cuentas cuadran así: 47 provincias por 4 senadores suman 188; las tres islas mayores aportan 9; las siete islas o agrupaciones menores, 7; Ceuta y Melilla, 4. En total, 208.

En Baleares y Canarias la provincia no funciona como circunscripción del Senado: cada isla o agrupación de islas elige a sus propios senadores, como establece el artículo 69.3 de la Constitución. Un votante de Lanzarote, por tanto, no ve en su papeleta a los candidatos de Gran Canaria, aunque ambas islas pertenezcan a la misma provincia.

Tres electores, tres papeletas

Los ejemplos ayudan a fijar la regla. Supongamos tres votantes ficticios el 29-N.

Un elector de Valladolid

Valladolid elige cuatro senadores y su papeleta admite tres cruces. Si marca tres candidatos del mismo partido, el voto es válido. Si marca dos de un partido y uno de otro, también. Si marca solo uno, sigue siendo válido. Si marca cuatro, el voto al Senado es nulo, aunque los cuatro sean candidatos con los que simpatiza.

Una electora de Tenerife

Tenerife elige tres senadores y la papeleta admite dos cruces. Una tercera marca anula el voto.

Un elector de Menorca

Menorca elige un único senador, así que solo cabe una cruz. Aquí el voto se parece más a una elección uninominal: gana quien saque más votos en la isla.

El caso particular de Ceuta y Melilla

Son la excepción a la regla de marcar un nombre menos que escaños. Cada ciudad autónoma elige dos senadores, pero el elector solo puede marcar una cruz. El resultado habitual es que los dos candidatos más votados pertenezcan a candidaturas distintas.

Lo que anula el voto y lo que no

Según el artículo 96 de la LOREG, estas son las situaciones más habituales y su resultado en el escrutinio:

Qué hace el elector Resultado Marca más nombres de los permitidos en su circunscripción Voto nulo Marca menos nombres de los permitidos Voto válido Combina candidatos de partidos distintos Voto válido No marca ninguna casilla Voto en blanco, que es válido Mete la papeleta en la urna sin sobre Voto nulo Usa una papeleta de otra circunscripción Voto nulo Usa una papeleta o un sobre que no siguen el modelo oficial Voto nulo

Un detalle práctico: la papeleta sepia de cada colegio corresponde solo a esa provincia o isla. Quien la recibe por buzoneo de un partido o la recoge en el colegio puede usarla igual, siempre que sea la oficial de su circunscripción. Si duda de cuántas cruces le corresponden, la propia papeleta lo indica en su encabezado.

Los votos al Senado y al Congreso se cuentan por separado. Un error en la papeleta sepia anula solo el voto al Senado; el del Congreso sigue contando si está bien emitido. La diferencia entre voto en blanco, nulo y abstención se explica con más detalle en nuestro artículo sobre su efecto real en los escaños.

Después de la cruz: cómo se cuentan los votos

Cuando cierran los colegios a las 20:00, la mesa abre la urna del Senado y lee en voz alta los nombres marcados en cada papeleta. Cada cruz suma un voto a un candidato concreto, no a su partido. Al terminar, la mesa anota cuántos votos ha recibido cada persona.

La suma de todas las mesas de la provincia determina quién gana. En una circunscripción peninsular, los cuatro candidatos más votados obtienen el escaño, sean del mismo partido o de varios. Por eso, en la práctica, la candidatura más votada suele conseguir tres senadores y la segunda, uno: ese es el efecto que busca el límite de tres cruces.

Las urnas no deciden todo el Senado. Además de los 208 senadores de elección directa, cada parlamento autonómico designa senadores propios: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, según el artículo 69.5 de la Constitución. Esos nombres no aparecen en la papeleta sepia.

El reparto final de escaños del Congreso y del Senado podrá seguirse la noche electoral en el especial de El Español sobre los resultados del 29-N.

Preguntas frecuentes sobre el voto al Senado

¿Cuántos senadores se eligen el 29 de noviembre?

Se eligen 208 senadores por sufragio directo. A ellos se suman los designados por los parlamentos autonómicos.

¿Puedo votar a candidatos de partidos distintos al Senado?

Sí. Las listas son abiertas y se pueden combinar nombres de varias candidaturas, siempre sin superar el máximo de cruces.

¿Qué pasa si marco más cruces de las permitidas?

El voto al Senado es nulo. El voto al Congreso no se ve afectado.

¿Es obligatorio marcar todas las cruces?

No. Marcar uno o dos nombres en una provincia peninsular es un voto válido.

¿Se aplica la ley D'Hondt al Senado?

No. Los escaños se asignan a los candidatos con más votos individuales en cada circunscripción.