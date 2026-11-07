Santiago Peña declarará ante la Fiscalía tras su destitución por el escándalo de Ueno Bank

El expresidente de Paraguay Santiago Peña compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. El exmandatario llegó a la sede judicial acompañado por su abogado defensor, Ricardo Preda, luego de haber sido destituido por el Senado y detenido durante la noche del viernes.

La crisis financiera de la entidad digital, que contaba con casi 2,94 millones de clientes, motivó la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus cuentas y comprometió fondos del sistema previsional y de organismos públicos.

Peña había sido trasladado desde su vivienda, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, hasta el Regimiento Escolta Presidencial. El operativo se realizó después de que se registraran protestas y enfrentamientos frente a su domicilio.

La destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana

El Senado aprobó la destitución de Peña mediante un juicio político, después de que la Fiscalía solicitara su arresto por su presunta vinculación con el escándalo financiero. Según la información difundida, el exmandatario había presentado su renuncia el jueves, tras perder el respaldo de su partido, pero el Congreso avanzó con el proceso de destitución.

La diferencia entre ambas vías de salida tuvo consecuencias institucionales: al ser destituido, Peña quedó impedido de acceder a una banca de senador vitalicio.

Tras la votación, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta 2028. En su primer mensaje, prometió compensar a los ahorristas afectados por la intervención de la entidad.

"A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos", afirmó.

Qué pasó con Ueno Bank

El Banco Central paraguayo dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre, luego de detectar que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo de los niveles mínimos exigidos. Según la documentación difundida, el índice llegó al 5,56%, frente al 12% requerido por la normativa.

Las inspecciones también habrían detectado deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios, inconsistencias en la información utilizada para aprobar préstamos y financiamiento a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, propietario de la entidad.

La investigación fiscal alcanzó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras. Entre ellas figuran empresarios y directivos del banco, como Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de sus fundadores y principales accionistas, y Juan Manuel Gustale, presidente del directorio.

Repercusiones internacionales y respaldo del sector productivo

La asunción de Alliana generó pronunciamientos de distintos gobiernos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile felicitó al nuevo presidente y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

También se expresó el canciller israelí, Gideon Sa'ar, quien transmitió las felicitaciones del Estado de Israel y manifestó su voluntad de profundizar los vínculos bilaterales.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo informó que, por instrucciones de Alliana, el canciller Rubén Ramírez Lezcano mantuvo conversaciones con gobiernos de distintos países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior.

En el ámbito productivo, la Asociación de Productores y Exportadores del Paraguay (Appec) reclamó instituciones sólidas y certeza jurídica. El gremio advirtió sobre la crisis de confianza y sus posibles efectos en la economía.

En un comunicado, la comisión directiva expresó su respaldo a "las medidas necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero, recuperar la confianza y fortalecer la seguridad jurídica que el Paraguay necesita para salir adelante".

Además, aseguró que el sector continuará trabajando para sostener el empleo y la producción de alimentos. "El campo no para", concluyó el pronunciamiento.

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