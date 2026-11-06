León XIV en Uruguay: "Que el hombre no sea reducido a una simple pieza del proceso productivo"

El Papa León XIV protagonizó este viernes su primer encuentro oficial con las autoridades y los fieles de Uruguay, durante una ceremonia de bienvenida realizada en la Plaza Independencia de Montevideo. En ese escenario, el pontífice agradeció las palabras del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y extendió su saludo a los representantes de las instituciones de la República y a las naciones acreditadas.

La recepción marcó uno de los momentos centrales del inicio de su histórica visita a Sudamérica, que comenzó en Uruguay y continuará en la Argentina, donde millones de fieles esperan su presencia en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Ante las autoridades y los ciudadanos que participaron de la ceremonia, León XIV expresó su intención de establecer un vínculo cercano con la sociedad uruguaya y conocer más sobre la historia del país durante los días que permanecerá allí.

"Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren", manifestó el Papa. El mensaje tuvo un alcance que trascendió a quienes se encontraban presentes en la Plaza Independencia. El pontífice hizo extensivo su saludo a todos los habitantes del país, sin limitarlo a los asistentes al acto oficial.

Además, destacó la posibilidad de profundizar su conocimiento sobre Uruguay a lo largo de la visita. "Durante estos días podré acercarme a su historia", señaló.

La ceremonia permitió así establecer un primer contacto entre León XIV y la sociedad uruguaya, en una jornada que combinó la recepción institucional, la participación de los fieles y los mensajes vinculados con la convivencia y la unidad.

Yamandú Orsi destacó la convivencia democrática de Uruguay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió al papa León XIV en la Plaza Independencia y pronunció un discurso de bienvenida en el que resaltó las características de la sociedad uruguaya, particularmente su capacidad de convivencia y la posibilidad de que distintos sectores políticos y sociales compartan espacios comunes en paz.

Ante los miles de fieles que se acercaron para participar de la ceremonia, el mandatario destacó la importancia de la unidad y de la construcción colectiva.

"Una sociedad no es una simple suma de voluntades individuales", expresó Orsi, al referirse a la convivencia entre los ciudadanos y al valor de los espacios compartidos. El presidente también dio la bienvenida al pontífice con un mensaje que vinculó su llegada con el conjunto de América Latina y con la identidad uruguaya.

"Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay", manifestó. Las palabras del mandatario estuvieron dirigidas tanto al Papa como a los miles de ciudadanos que participaron de la recepción, en un acto que reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad.

"En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo"

Uno de los pasajes destacados del discurso de Orsi estuvo relacionado con la convivencia política y la posibilidad de que representantes de distintas corrientes ideológicas compartan una misma ceremonia.

El presidente hizo referencia a la estabilidad regional y a la ausencia de conflictos bélicos entre países en determinados sectores del mundo.

"Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países", afirmó.

En ese contexto, el mandatario resaltó que Uruguay constituye un espacio donde representantes de distintos partidos políticos y ciudadanos pueden reunirse en paz, sin que las diferencias impidan el encuentro. La Plaza Independencia se convirtió, de acuerdo con sus palabras, en una expresión de esa convivencia. Orsi destacó que la recepción al Papa permitía reunir a distintos sectores de la sociedad uruguaya alrededor de una bienvenida común.

"En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo", sostuvo.

El mensaje presidencial puso el acento en la posibilidad de compartir un espacio público de manera pacífica, con la participación de ciudadanos y representantes políticos de diferentes sectores.

La ceremonia se desarrolló así en un marco en el que la convivencia democrática y la unidad social fueron algunos de los conceptos centrales del discurso de bienvenida.

El saludo desde el papamóvil y la expectativa de los fieles

Antes de la ceremonia oficial en la Plaza Independencia, León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil, en un recorrido que permitió el contacto directo con quienes se acercaron para recibirlo. La presencia del pontífice generó una importante convocatoria en Montevideo, donde miles de personas participaron de las actividades previstas para el inicio de su visita.

El saludo desde el papamóvil antecedió al encuentro con las autoridades y al primer discurso del Papa en territorio uruguayo, en una jornada que combinó manifestaciones de cercanía con los fieles y compromisos institucionales.

La recepción en la Plaza Independencia tuvo como protagonistas al pontífice y al presidente Yamandú Orsi, aunque también incluyó a representantes de las instituciones de la República, delegaciones diplomáticas y ciudadanos que participaron de la ceremonia.

La expectativa por la visita de León XIV también se extiende a la Argentina. Millones de fieles esperan su llegada a Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de una gira sudamericana que tiene a Uruguay como primera escala.

El primer mensaje del Papa en Montevideo y las palabras de bienvenida de Orsi marcaron el inicio de una visita que, desde sus primeras horas, estuvo atravesada por referencias a la historia, la convivencia, la unidad y el encuentro entre distintos sectores de la sociedad.