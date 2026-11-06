El Congreso de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña

El Congreso de Paraguay destituyó al entonces presidente Santiago Peña, vinculado con el escándalo financiero del Ueno Bank.

La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo a Peña.

En su lugar, asumirá la presidencia Pedro Alliana.

Siguen las protestas

Mientras el Parlamento paraguayo debate el juicio político contra Santiago Peña, continúan las protestas de los titulares de cuentas de Ueno Bank en las calles. A pesar de la puesta en marcha de un cronograma de pagos establecido por el Banco Central, miles de personas —muchas de ellas vistiendo la camiseta de la selección nacional de fútbol de Paraguay— permanecen reunidas en la plaza frente al Parlamento, la sede del banco y del Ministerio de Trabajo.

Los ahorristas afectados prenden fuego a sus tarjetas de débito y crédito de Ueno Bank —ahora inservibles—, mientras profieren insultos y gritos de protesta contra toda la clase política y el sistema judicial, ante el temor de que el escándalo termine en impunidad para los responsables.

Inició la devolución de fondos a los ahorristas del Ueno Bank

A días del inicio de la crisis y tras la renuncia presentada por Santiago Peña, el Banco Central de Paraguay comenzó el proceso de devolución de fondos a los ahorristas de Ueno Bank.

"El proceso de pago de los anticipos de garantía a los depositantes de Ueno Bank comenzó el jueves por la tarde", expresó José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central, según consignó AFP.