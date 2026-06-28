Confirmaron la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno nacional confirmó este domingo la muerte de seis ciudadanos argentinos como consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela, donde el número de víctimas fatales ya asciende a 1.450 y los heridos superan los 3.300.

La información fue difundida por el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta oficial en X. Según precisó, hasta el momento la Cancillería recibió 215 solicitudes de asistencia consular relacionadas con la emergencia.

Además de las víctimas fatales, el funcionario informó que un ciudadano argentino permanece hospitalizado y que un menor de edad se encuentra sin acompañamiento o en situación de vulnerabilidad.

Misión consular en Venezuela

Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno dispuso el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela para asistir a los argentinos afectados por el desastre.

El operativo está integrado por dos funcionarios consulares, quienes arribaron al país el sábado con el objetivo de relevar las necesidades de la comunidad argentina, gestionar documentación, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, asistir a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas fatales.

Asimismo, los diplomáticos mantuvieron contacto con adultos mayores que reciben asistencia a través de Cáritas Venezuela.

La misión representa un hecho excepcional, ya que se concreta casi dos años después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y de la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas, tras las denuncias del Gobierno de Javier Milei sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Refuerzo de la ayuda humanitaria

El despliegue consular se suma al contingente de 24 brigadistas argentinos, integrado por militares y personal civil especializado, que fue enviado el viernes para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate.

Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que en las próximas horas partirá un segundo equipo compuesto por médicos y enfermeros para reforzar la asistencia sanitaria en las zonas afectadas.

Además, ingenieros argentinos trabajan en la preparación de dos plantas potabilizadoras de agua que serán trasladadas a Venezuela para garantizar el acceso a agua segura en las comunidades alcanzadas por el desastre.