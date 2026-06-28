María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela, pero Estados Unidos rechazó respaldar su regreso

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará "muy pronto" a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que sacudieron al país, aunque su intención no cuenta con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena Fox, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 sostuvo que considera un deber volver a su país en medio de la tragedia humanitaria.

"Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", expresó.

Además, aseguró que su regreso será inminente.

"Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano", afirmó.

Estados Unidos no respaldó su regreso

Las declaraciones de Machado se conocieron luego de que la agencia Reuters informara que la dirigente solicitó asistencia al Gobierno de Estados Unidos para facilitar su regreso a Venezuela, pero recibió una respuesta negativa.

De acuerdo con ese medio, Machado mantuvo contactos en los últimos días con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y miembros del Congreso estadounidense para evaluar alternativas que le permitieran ingresar al país.

Incluso, según versiones de la prensa estadounidense, intentó organizar un viaje hacia Curazao con apoyo de contratistas privados de seguridad para luego trasladarse a Venezuela. Sin embargo, funcionarios estadounidenses le comunicaron que no respaldaban esa iniciativa ni brindarían asistencia logística o política.

Ante esa postura, la dirigente desistió inicialmente del plan.

Un funcionario de la Casa Blanca, citado por Reuters, explicó la posición de Washington.

"Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria de gran magnitud en la que el número de víctimas mortales sigue aumentando?", señaló.

El impacto de los terremotos

Machado formuló el anuncio tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles pasado en Venezuela, que dejaron hasta el momento 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias afectadas.

La dirigente afirmó que la prioridad inmediata debe ser asistir a las víctimas.

"La prioridad absoluta es salvar vidas y consolar y ayudar a quienes se han visto afectados", sostuvo.

Además, convocó a la unidad nacional mediante un mensaje difundido en su cuenta de X.

"No dejemos que nos dividan ni que nos roben la esperanza. La fuerza está en nosotros, en nuestra convicción inquebrantable de que Venezuela será libre", manifestó.

El escenario político

Machado abandonó Venezuela en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras desafiar una prohibición de salida del país que se mantenía desde hacía una década. Desde entonces reside principalmente en Estados Unidos.

Su eventual regreso ocurre en un contexto político marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses en enero, situación que reconfiguró el escenario político venezolano.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump decidió respaldar a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del gobierno de Maduro, al considerar que Machado no reunía el apoyo suficiente para conducir una eventual transición política en el corto plazo.

Mientras tanto, la líder opositora mantiene su reclamo por la convocatoria a elecciones libres y transparentes y reiteró su intención de volver a Venezuela para participar activamente en el futuro del país.