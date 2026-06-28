Sorpresivo giro: Israel reconoció oficialmente el genocidio armenio

El Gobierno de Israel aprobó este domingo el reconocimiento del genocidio armenio, una decisión calificada como "histórica" por el Ministerio de Exteriores y que representa un cambio de posición respecto de una cuestión que durante años había estado condicionada por consideraciones diplomáticas.

La medida reconoce como genocidio la masacre ocurrida entre 1915 y 1923, período durante el cual alrededor de 1,5 millones de armenios murieron a manos del Imperio Otomano.

Tras la aprobación por parte del gabinete del Ejecutivo, el reconocimiento será elevado al Parlamento israelí para su correspondiente ratificación. El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien sostuvo que la decisión responde a un compromiso con la verdad histórica.

"Nunca es tarde para hacer lo correcto", afirmó el funcionario en un comunicado oficial al anunciar la decisión del Gobierno.

El mensaje del canciller israelí

Durante la presentación de la medida, Gideon Saar calificó el reconocimiento como una decisión de carácter histórico y destacó que Israel pasa a integrar el grupo de países que ya adoptaron una postura oficial sobre el genocidio armenio.

Posteriormente, el ministro escribió en la red social X: "De este modo, Israel se suma a los 32 países que han cumplido con su deber moral al reconocer la verdad histórica y rechazar los intentos de negarla". Según la información difundida, más de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Uruguay y Rusia, ya reconocían oficialmente el genocidio armenio.

El texto también señala que Turquía niega que aquellos hechos constituyan un genocidio.

De acuerdo con medios locales citados en la información base, Israel había evitado hasta ahora adoptar ese reconocimiento para no afectar sus relaciones diplomáticas con Turquía.

Una propuesta anticipada

El jueves por la noche, antes de la aprobación del gabinete, Saar ya había adelantado su intención de impulsar el reconocimiento ante el Parlamento.

En aquella oportunidad sostuvo que la iniciativa constituía un "deber moral e histórico" y remarcó la necesidad de preservar la verdad sobre los acontecimientos ocurridos a comienzos del siglo pasado. "Debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica", expresó el canciller.

Con la aprobación del Ejecutivo, la propuesta quedó en condiciones de ser remitida directamente a la Cámara para su tratamiento.

Críticas desde la comunidad armenia de Jerusalén

La decisión también despertó cuestionamientos por parte de representantes de la comunidad armenia en Jerusalén. Hagop Djernazian, activista de esa comunidad y cofundador del movimiento para la defensa y preservación del Barrio Armenio en la Ciudad Vieja, calificó la medida como una decisión oportunista.

En un comunicado publicado en X recordó que durante años el propio Ministerio de Asuntos Exteriores había bloqueado iniciativas similares. "¿Qué pasó con esa política del Ministerio de Asuntos Exteriores que saboteó activamente todo tipo de iniciativas durante años?", planteó.

Djernazian recordó además que en 2020, y también en años anteriores, el Gobierno había sostenido que "era inapropiado que el Parlamento adoptara una postura oficial sobre el tema".

El activista cuestionó el cambio de postura y señaló que, tras años de sostener que el reconocimiento era imposible por razones diplomáticas, la modificación de la relación entre Israel y Turquía habría abierto ahora esa posibilidad. También advirtió que "el reconocimiento de cualquier crimen debe honrar la memoria de las víctimas, no servir como un instrumento conveniente de política exterior".

Las tensiones con Turquía

La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Israel y Turquía. Según la información difundida, durante los últimos años ambos gobiernos intercambiaron acusaciones relacionadas con las matanzas en Gaza, planteadas por Turquía, y con las carencias democráticas y el trato a los kurdos, señalados por Israel.

Consultado sobre ese contexto, Gideon Saar negó que el reconocimiento del genocidio armenio represente una represalia contra Turquía. No obstante, la información señala que parte de la prensa local israelí interpretó el movimiento político como un acto de reproche hacia ese país.

El contexto internacional

El reconocimiento también ocurre después de que, el pasado mes de septiembre y nuevamente hace cinco días, una comisión independiente nombrada por la ONU, tras determinar la existencia de ataques "deliberados" contra niños gazatíes, concluyera que Israel ha cometido genocidio en Gaza, donde se indica que más de 73.000 personas.

La decisión del Gobierno israelí de reconocer el genocidio armenio se conoce mientras ese escenario internacional continúa generando debates y repercusiones.

Una fecha que permanece en la memoria

El inicio del genocidio armenio es recordado cada 24 de abril, fecha que remite a la detención masiva de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano en 1915. Ese episodio antecedió a las deportaciones y a la muerte de un gran número de armenios, hechos que dieron origen a la conmemoración anual de aquella tragedia histórica.