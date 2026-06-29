Conmoción en un fan fest del Mundial: un tiroteo dejó un muerto en California

Un tiroteo registrado en la ciudad de San José, California, provocó una fuerte conmoción al dejar como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida en la zona de San Pedro Square, un área de entretenimiento que funciona como fan fest del Mundial.

El violento episodio ocurrió durante la noche del día anterior y generó una inmediata respuesta de las autoridades locales, que desplegaron un importante operativo de seguridad mientras avanzaban las primeras tareas de investigación y preservación de la escena.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Reuters, sobre la base de datos aportados por la policía local, el ataque se produjo en un momento en el que no se transmitía ningún partido del Mundial. Pese a ello, la zona mantenía su condición de espacio destinado a los aficionados al torneo, en un sector que ya había recibido cinco encuentros de la competencia y donde funcionan múltiples puntos de reunión para seguidores del certamen en el área de la bahía de San Francisco.

La confirmación oficial de las autoridades

La policía de San José confirmó a través de sus redes sociales que el ataque dejó una víctima fatal y otra persona con heridas de extrema gravedad.

Según el comunicado oficial, una de las personas murió en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El ataque tuvo lugar cerca de la intersección de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de San Pedro Square, lo que obligó a las autoridades a adoptar medidas de seguridad inmediatas.

Entre esas acciones se dispuso el cierre de varias calles del sector, al tiempo que se solicitó a los residentes y transeúntes que evitaran circular por el área mientras los investigadores realizaban las pericias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Un amplio despliegue policial tras la balacera

La magnitud de la respuesta quedó reflejada en el relato de un periodista de Reuters presente en el lugar del hecho. El cronista describió una fuerte presencia policial, con numerosos patrulleros y agentes desplegados en toda la zona de San Pedro Square, donde la escena permanecía completamente acordonada para permitir el trabajo de los investigadores.

Durante el operativo también observó cómo una persona era retirada en una camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras continuaban las tareas de preservación del lugar donde ocurrió el ataque.

En paralelo, una guardia de seguridad que se encontraba en el área brindó su testimonio sobre los momentos posteriores a la balacera. "La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda", relató al medio.

La misma trabajadora agregó que, mientras avanzaban las primeras pericias, la policía mantenía conversaciones con testigos y con el personal de seguridad que se encontraba en el lugar al momento del ataque, con el objetivo de reunir información que contribuya a reconstruir la secuencia de los hechos.

Un espacio emblemático del Mundial afectado por la violencia

San Pedro Square se convirtió durante el Mundial en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al torneo. El sector cuenta con pantallas gigantes y concentra una importante cantidad de público que se reúne para seguir las alternativas de la competencia en un ambiente preparado especialmente para los hinchas.

Según la información disponible, la zona ya había albergado cinco encuentros del torneo, además de funcionar como uno de los múltiples espacios destinados a los aficionados en el área de la bahía de San Francisco.

Tras el tiroteo, el funcionamiento habitual del lugar quedó interrumpido. Varios bares del sector decidieron cerrar sus puertas, mientras que las autoridades reforzaron la presencia policial para garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las tareas investigativas.

La investigación continúa bajo la calificación de homicidio

La policía de San José mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. El caso fue caratulado como homicidio, mientras los investigadores continúan con el relevamiento de pruebas en el lugar de los hechos y la recolección de testimonios de personas que pudieron haber presenciado el episodio.

El episodio alteró el normal funcionamiento de uno de los espacios de reunión más importantes para los aficionados al Mundial en la ciudad de San José. Mientras las autoridades mantienen acordonada la zona y avanzan con las pericias, la investigación continúa enfocada en esclarecer las circunstancias del ataque que dejó una víctima fatal, una persona gravemente herida y un fuerte impacto en un lugar que había sido destinado al encuentro de los hinchas durante el desarrollo del torneo.