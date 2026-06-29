La ONU estima en US$6.700 millones los daños provocados por los terremotos en Venezuela

Un cálculo preliminar realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en 6.700 millones de dólares los daños ocasionados por los dos terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles 24 de junio. La cifra contempla las afectaciones directas en viviendas y en distintos activos económicos, entre ellos vehículos, edificios y comercios, que resultaron alcanzados por los efectos de los movimientos sísmicos.

La evaluación fue desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de un Análisis Digital Rápido (RAPIDA), una herramienta diseñada para ofrecer una primera aproximación al impacto de este tipo de emergencias. Según informó el organismo mediante un comunicado oficial, la estimación se apoya en la utilización de modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales, lo que permitió elaborar un diagnóstico inicial en las horas posteriores a los terremotos.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela, generando importantes consecuencias sobre amplias zonas del país y dando lugar a una evaluación preliminar que servirá como base para futuras actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.

Un análisis elaborado a partir de información satelital

El informe difundido por el PNUD explica que el cálculo de los daños fue realizado mediante el sistema RAPIDA, cuyo objetivo es ofrecer una evaluación rápida del impacto utilizando herramientas tecnológicas y fuentes de información disponibles inmediatamente después de un desastre.

De acuerdo con el comunicado oficial, la metodología aplicada combinó distintos elementos para construir una estimación inicial:

Modelos sísmicos .

. Imágenes satelitales .

. Datos poblacionales .

. Análisis realizado en las horas posteriores a los terremotos del 24 de junio.

El organismo aclaró que esta estimación constituye una primera aproximación y que el análisis continuará actualizándose conforme se incorporen nuevos datos provenientes de las zonas afectadas.

Las regiones alcanzadas por los sismos

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los terremotos fueron percibidos en importantes zonas pobladas y de relevancia económica del país.

Entre las áreas mencionadas por el organismo internacional se encuentran Caracas, La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy.y Aragua. Además de registrar el impacto del movimiento sísmico en estas regiones, el informe señala que los datos disponibles también sugieren posibles interrupciones del suministro eléctrico en sectores de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua, una situación que forma parte de las primeras consecuencias detectadas tras los terremotos.

La importancia de las evaluaciones iniciales

En el comunicado difundido por el organismo internacional, el representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais, destacó el valor de las herramientas utilizadas para realizar este tipo de diagnósticos tempranos.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva", indicó el funcionario. Asimismo, sostuvo que instrumentos como RAPIDA permiten adoptar decisiones sustentadas en evidencia para respaldar a las comunidades afectadas por este tipo de emergencias.

El representante del PNUD también señaló que las crisis pueden convertirse en una oportunidad para revisar las estrategias de desarrollo.

"Al mismo tiempo, cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo colocando la resiliencia en el centro. Esto garantiza que la recuperación no solo permita restablecer lo perdido, sino también construir un futuro más sostenible", afirmó.

La dimensión del área afectada

Como parte de la evaluación preliminar, el PNUD estimó que 1,7 millones de estructuras se encontraban dentro de las zonas alcanzadas por los terremotos.

Este dato forma parte del análisis inicial elaborado por el organismo y sirve como referencia para dimensionar el alcance territorial del evento sísmico, aunque el informe aclara que la cifra económica difundida contempla únicamente determinados tipos de daños directos.

En ese sentido, el organismo precisó que los 6.700 millones de dólares estimados no incluyen otros factores que podrían incrementar significativamente el costo final del desastre. Entre los aspectos que permanecen fuera de esta primera evaluación figuran:

Las afectaciones a la infraestructura de Venezuela .

. Las interrupciones económicas más amplias .

. Los costos de la reconstrucción a largo plazo.

Una evaluación que continuará actualizándose

El informe difundido por la ONU señala que la estimación del impacto total seguirá evolucionando a medida que exista mayor información disponible sobre las consecuencias de los terremotos.

En ese contexto, el organismo internacional advirtió que el impacto total de este tipo de desastres suele calcularse entre 1,5 y 3 veces el valor de los daños directos, una referencia que refleja que las pérdidas económicas definitivas pueden superar ampliamente la primera estimación elaborada mediante el análisis preliminar.

De esta manera, el cálculo inicial de 6.700 millones de dólares constituye el primer balance técnico elaborado tras los terremotos del 24 de junio, mientras continúan las tareas de recopilación de información para determinar con mayor precisión el alcance completo de los daños ocasionados por los sismos que afectaron a Venezuela.