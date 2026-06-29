Más de 1.000 muertes en Europa por una ola de calor histórica que supera los 40 grados

La histórica ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya dejó un saldo superior a las 1.000 muertes vinculadas a las temperaturas extremas en apenas una semana, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El fenómeno se extendió sobre numerosos países del continente con registros térmicos excepcionales que superaron los 40 grados, provocando una situación de emergencia que impacta tanto en la salud pública como en los servicios esenciales.

Las altas temperaturas establecieron récords históricos en países como Alemania, República Checa y Polonia, entre otras naciones europeas, mientras las autoridades continúan enfrentando una creciente demanda de atención sanitaria relacionada con las consecuencias del calor extremo.

El escenario también puso bajo una fuerte presión a los sistemas de salud, que durante los días más críticos registraron un incremento sostenido en las consultas de urgencia y en la necesidad de asistencia médica para personas afectadas por las elevadas temperaturas.

Francia concentra la mayor cantidad de víctimas

Dentro del panorama europeo, Francia aparece como el país más afectado por las consecuencias de esta ola de calor. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades francesas, el 85% de las víctimas tenía más de 65 años, lo que refleja el fuerte impacto del fenómeno sobre los sectores de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, las regiones que permanecieron bajo alerta roja concentraron la mayor cantidad de fallecimientos registrados durante los días de temperaturas más extremas. Paralelamente, hospitales y servicios de emergencia experimentaron un importante aumento en la demanda de atención médica, situación que obligó a responder a un volumen significativamente superior de urgencias relacionadas con el calor.

Estos datos muestran la magnitud del episodio que atraviesa Europa y el desafío que representa para los sistemas sanitarios, que continúan trabajando bajo una fuerte presión como consecuencia del incremento de pacientes.

La advertencia de la Organización Mundial de la Salud

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se pronunció sobre la gravedad de la situación mediante una publicación realizada en la red social X, donde describió el alcance que está teniendo el fenómeno sobre millones de personas.

"150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo, cientos han muerto, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están al límite", expresó el funcionario internacional al referirse al impacto que las temperaturas récord están provocando en distintos países europeos.

Posteriormente, el titular del organismo sanitario internacional precisó que "se han registrado más de 1.300 muertes excesivas desde el 21 de junio relacionadas con altas temperaturas en Europa", una cifra que incrementó la preocupación en el continente debido al elevado número de personas afectadas por las condiciones meteorológicas extremas.

Un impacto que trasciende la salud pública

Las consecuencias de esta ola de calor no se limitaron únicamente al aumento de fallecimientos y de personas atendidas por los servicios sanitarios. El fenómeno también generó múltiples complicaciones en distintos sectores de la infraestructura y los servicios públicos.

A ello se sumaron incendios forestales, interrupciones en el transporte ferroviario, problemas en el suministro eléctrico y afectaciones en centrales, mientras diversas ciudades europeas decidieron suspender actividades masivas como medida preventiva y reforzaron las recomendaciones dirigidas a la población para evitar la exposición al sol durante los momentos de mayor temperatura.

La advertencia sobre el futuro del continente

La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa continúa siendo el continente que más rápido se calienta a nivel global, una situación que, según el organismo, incrementa la probabilidad de que este tipo de fenómenos extremos se repitan con mayor frecuencia y con una intensidad cada vez más elevada.

Frente a este escenario, la OMS alertó que los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático y reclamó la implementación de mayores medidas de prevención y adaptación para reducir los riesgos que estos eventos representan para la población y para los sistemas sanitarios, energéticos y de infraestructura de los países europeos.

Mientras las temperaturas continúan afectando a millones de personas, las autoridades mantienen activos los mecanismos de respuesta frente a una emergencia climática que ya dejó un elevado número de víctimas y que sigue generando consecuencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana del continente.