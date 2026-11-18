El Papa León XIV volvió a encabezar la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, luego de regresar de su extenso viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, una gira durante la cual mantuvo encuentros con comunidades religiosas, autoridades y fieles de los tres países. Durante su mensaje, el pontífice expresó su agradecimiento por la hospitalidad recibida y manifestó su deseo de que las naciones visitadas puedan avanzar por un camino de paz, justicia y fraternidad.

La audiencia estuvo marcada por el recuerdo de los distintos momentos de su recorrido latinoamericano y por las expresiones de reconocimiento hacia quienes participaron de las actividades desarrolladas durante la visita. Antes de dirigirse a los presentes, León XIV recorrió la plaza en el papamóvil, saludó a los fieles que se habían congregado en el lugar y bendijo a numerosos niños, en una jornada en la que las nubes amenazaban con la posibilidad de lluvia.

En su catequesis, el Papa realizó un repaso de los acontecimientos más significativos de la gira y renovó su gratitud a todas las personas e instituciones que hicieron posible las actividades en cada destino. En ese reconocimiento incluyó a obispos, autoridades civiles, sacerdotes, religiosos y fieles, tanto a quienes estuvieron presentes en las celebraciones como a aquellos que acompañaron espiritualmente el recorrido.

El mensaje tuvo un carácter especial para la región latinoamericana, ya que permitió al pontífice volver sobre las experiencias vividas en tres países con realidades diferentes, pero unidos por el encuentro con sus comunidades y por la importancia de fortalecer los valores de la fe, la convivencia y la solidaridad.

Uruguay, el comienzo de un itinerario marcado por la fe

Al recordar el inicio de su recorrido, León XIV explicó que eligió comenzar el itinerario en Uruguay, un país donde los católicos constituyen una minoría. En ese contexto, destacó la importancia de anunciar la fe y valoró especialmente la calurosa acogida que recibió durante su estadía.

La referencia a Uruguay formó parte de una reflexión más amplia sobre el sentido de su viaje y el encuentro con las distintas comunidades religiosas. El pontífice agradeció las expresiones de hospitalidad y el acompañamiento recibido, destacando el valor de compartir la fe en contextos sociales diversos.

Su mensaje también puso de relieve la importancia de reconocer las particularidades de cada sociedad y promover espacios de encuentro que permitan fortalecer los vínculos entre las personas. En ese sentido, el agradecimiento por la recepción en Uruguay se integró al reconocimiento general que extendió a los pueblos visitados.

Argentina y el recuerdo de un pueblo que lo recibió con afecto

Uno de los pasajes más significativos de la catequesis estuvo dedicado a Argentina, donde León XIV destacó la participación entusiasta de la población y reivindicó la visión de Iglesia de su antecesor, el papa Francisco.

El pontífice recordó especialmente el clima de cercanía que experimentó durante su paso por el país y dejó una de las expresiones más emotivas de su mensaje al señalar: "Experimenté un clima de afecto, que no podré olvidar".

La frase sintetizó el recuerdo que conservó de la recepción popular y del acompañamiento de los fieles durante las actividades de su visita. En esa misma línea, sostuvo que pudo observar una participación colectiva y entusiasta de la comunidad católica argentina, a la que describió como una experiencia significativa dentro del recorrido latinoamericano.

"Experimenté la participación coral del pueblo santo de Dios", expresó el Papa al referirse a ese encuentro, destacando la dimensión comunitaria de las celebraciones y la presencia de los fieles.

León XIV también aprovechó la referencia a la Argentina para transmitir un mensaje dirigido a toda la sociedad. En particular, animó a los argentinos a construir una sociedad justa y solidaria, basada en la Doctrina Social de la Iglesia.

La convocatoria estuvo vinculada con la necesidad de fortalecer la convivencia, promover la unidad y trabajar por una comunidad en la que la solidaridad y la justicia ocupen un lugar central. El pontífice exhortó, además, a los fieles a cultivar la comunión en la diversidad, un concepto que formó parte de su reflexión sobre la experiencia vivida en el país.

De esta manera, el recuerdo de la visita no quedó limitado al agradecimiento por la hospitalidad recibida, sino que también se convirtió en una oportunidad para renovar un llamado a la construcción de una sociedad comprometida con los valores cristianos.

La reivindicación de la visión de Iglesia de Francisco constituyó otro de los aspectos destacados de su mensaje sobre Argentina. León XIV puso en valor la participación del pueblo y la experiencia de comunión que pudo observar durante su paso por el país.

Perú, un reencuentro con su historia misionera y episcopal

La última etapa del viaje, en Perú, tuvo un significado particularmente especial para León XIV debido a su propia trayectoria personal y religiosa. El pontífice estadounidense, que también posee nacionalidad peruana, vivió durante muchos años en ese país, donde desarrolló su tarea como misionero y obispo.

Por ese motivo, su regreso representó mucho más que una visita institucional o pastoral. Durante la catequesis, recordó el vínculo construido con las comunidades peruanas y evocó la tradición religiosa del país a través de la figura de importantes santos. Entre ellos mencionó a Toribio de Mogrovejo, Rosa de Lima, Francisco Solano, Martín de Porres y Juan Macías, cuyos legados forman parte de la historia religiosa que destacó durante su mensaje.

Dentro de ese recorrido, el paso por Chiclayo tuvo una importancia particular. En esa ciudad, donde fue misionero y obispo, León XIV aseguró que se sintió en casa y tuvo la posibilidad de reencontrarse con comunidades campesinas de la Cordillera y con personas que marcaron su vida.

Al recordar esa experiencia, expresó: "Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza".

La evocación reflejó el significado personal que tuvo el regreso a un territorio donde desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral. El contacto con las comunidades y el reencuentro con personas que formaron parte de su historia fueron elementos centrales de esa etapa del viaje.

Las víctimas de abuso y el trabajo misionero

En su repaso por la experiencia peruana, el Papa también hizo referencia a su encuentro con víctimas de abuso, un aspecto que incorporó a su catequesis al recordar las distintas realidades con las que tomó contacto durante la visita.

Asimismo, destacó la labor de los misioneros en Cusco y en pueblos de la región amazónica, territorios que describió a partir de su riqueza cultural, pero también de las heridas provocadas por la injusticia y la violencia.

La mención de estas comunidades permitió ampliar el alcance de su mensaje más allá de las celebraciones religiosas y los encuentros institucionales. León XIV puso en consideración las distintas situaciones que atraviesan los pueblos visitados, reconociendo tanto sus riquezas culturales como las dificultades vinculadas con la injusticia y la violencia.

El reconocimiento al trabajo de los misioneros en esas regiones formó parte del agradecimiento general que expresó a quienes desarrollan tareas religiosas y comunitarias en los distintos territorios.

Un llamado regional a la paz, la justicia y la fraternidad

Al concluir su catequesis, León XIV pidió la bendición de Dios para los pueblos que visitó y renovó su invitación a continuar por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad. El mensaje reunió los principales ejes de su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú: el anuncio de la fe, la hospitalidad de las comunidades, la importancia de la participación de los fieles, el reconocimiento de la tarea misionera y la necesidad de construir sociedades más justas y solidarias.

En el caso argentino, el recuerdo estuvo especialmente atravesado por el afecto recibido y por la participación del pueblo, una experiencia que el pontífice aseguró que no podrá olvidar. Su convocatoria a fortalecer una sociedad justa y solidaria, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, fue uno de los mensajes centrales dirigidos al país.

La referencia a Perú, por su parte, estuvo marcada por el reencuentro con las comunidades que formaron parte de su vida misionera y episcopal, mientras que Uruguay representó el comienzo de un itinerario en el que destacó la importancia de la fe y la calidez de la recepción.

Con el pedido de bendición para las tres naciones, León XIV cerró su reflexión sobre una gira que le permitió reencontrarse con comunidades y experiencias significativas. Su mensaje final dejó como eje la necesidad de sostener la esperanza y avanzar hacia una co