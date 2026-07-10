Trump ordenó bombardear a Irán con una "potencia sin precedentes" si es asesinado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya dejó instrucciones al Pentágono para responder con un ataque devastador contra Irán en caso de ser asesinado como parte de un supuesto complot en su contra. Las declaraciones del mandatario trascendieron en las últimas horas y se conocieron a través de un reportaje concedido al diario New York Post.

Durante la entrevista, Trump afirmó que las órdenes ya fueron impartidas y describió con dureza cuál debería ser la respuesta militar estadounidense si ocurriera un atentado contra su vida.

"He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", sostuvo el mandatario, en una frase que volvió a colocar el foco sobre la creciente confrontación entre Washington y Teherán.

Además, el presidente estadounidense manifestó que considera que desde hace tiempo es el principal objetivo de un supuesto plan para asesinarlo y aseguró que tiene conocimiento de esa situación.

"Soy el objetivo número uno desde hace tiempo, Israel no descubrió nada", declaró Trump al referirse a la presunta amenaza.

Informes sobre un supuesto atentado

La versión acerca de un posible atentado contra la vida del presidente estadounidense fue divulgada durante las últimas horas por distintos medios de comunicación internacionales.

Entre ellos fueron mencionados:

CNN .

. The Wall Street Journal.

Según esas publicaciones, las autoridades de Israel habrían advertido al mandatario que se encuentra en la mira de Irán. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, ninguno de esos informes citó fuentes para respaldar esa versión.

Las declaraciones de Trump se conocieron en paralelo con esa difusión periodística, alimentando un escenario marcado por las especulaciones sobre las amenazas a su seguridad y el incremento de la tensión política y militar entre ambos países.

Un escenario de tensión que no logra descomprimirse

Los dichos del mandatario estadounidense se produjeron en medio de un nuevo capítulo de las tensiones entre los gobiernos de Washington y Teherán.

Aunque representantes de ambos países planean alcanzar un acuerdo de paz, ese entendimiento todavía no logra cristalizarse. Mientras las conversaciones continúan sin un resultado definitivo, también persisten los ataques, especialmente en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos mencionados dentro del actual contexto de conflicto.

En ese escenario, la incertidumbre continúa condicionando las posibilidades de avanzar hacia un entendimiento entre ambas partes, al tiempo que los episodios registrados en la región mantienen elevada la tensión.

La advertencia de fuentes militares estadounidenses

En relación con la situación en el estrecho de Ormuz, fuentes militares estadounidenses señalaron este jueves que Irán debe adoptar medidas concretas para evitar una nueva escalada.

De acuerdo con esas fuentes, el gobierno iraní "debe declarar públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y dejar de disparar contra buques mercantes, de lo contrario, el presidente Trump empezará a ejecutar sus opciones".

La advertencia fue formulada en un contexto en el que Estados Unidos sostiene que la continuidad de los ataques representa un obstáculo para cualquier avance diplomático y mantiene abierta la posibilidad de adoptar nuevas decisiones si la situación no cambia.

Acusaciones de incumplimiento del memorando de entendimiento

Funcionarios de la administración Trump también expresaron su preocupación por lo que consideran un incumplimiento de los compromisos previamente asumidos por Irán.

Según indicaron, el gobierno iraní está "incumpliendo" los términos del memorando de entendimiento firmado durante el mes de junio.

Como fundamento de esa acusación, los funcionarios señalaron los recientes ataques atribuidos a Teherán contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita, hechos que, según sostienen, contradicen las condiciones establecidas en ese acuerdo.

Este señalamiento se suma al conjunto de reclamos formulados por Washington en medio de una situación que continúa caracterizada por la falta de avances concretos hacia un acuerdo definitivo y por la persistencia de incidentes en la región.

"El alto el fuego se terminó"

Horas antes de conocerse el contenido del reportaje publicado por el New York Post, Donald Trump volvió a referirse a la relación con Irán mediante una publicación en su red social Truth Social.

En ese mensaje, el mandatario sostuvo que el gobierno iraní solicitó retomar las conversaciones vinculadas al plan de paz.

"La República Islámica de Irán nos pidió continuar las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les dejó perfectamente claro que el alto el fuego se terminó", escribió Trump.

La publicación refuerza el tono de las declaraciones realizadas posteriormente durante la entrevista y resume el complejo momento que atraviesa la relación entre ambos países. Mientras continúan los contactos vinculados a un eventual acuerdo de paz, persisten las acusaciones de incumplimientos, los ataques denunciados en el estrecho de Ormuz, las advertencias militares y las afirmaciones del presidente estadounidense sobre un supuesto complot en su contra y la existencia de instrucciones para ejecutar una respuesta militar de gran magnitud en caso de que ese escenario llegara a concretarse.